Smart vi "regala" le gomme invernali. Ecco come

Il 15 ottobre è iniziato il periodo in cui è possibile montare le gomme invernali sulle auto in Italia, in vista dell'obbligo di dotazioni invernali previsto per il 15 novembre. In questo contesto, smart ha lanciato una campagna promozionale per i clienti che scelgono il noleggio delle versioni a trazione integrale della #1 entro il 31 dicembre.

L'iniziativa, denominata "Attrazione Integrale", offre gratuitamente le gomme invernali e il servizio di smontaggio e stoccaggio delle gomme estive per tutte le smart #1 4x4 noleggiate. Questa promozione riguarda i modelli Brabus e Pulse, entrambi dotati di due motori per una potenza complessiva di 428 CV e una batteria da 66 kWh con chimica NMC.

I dettagli dell'offerta prevedono:

Per la smart #1 Pulse : noleggio a partire da 442 euro al mese (IVA inclusa)

: noleggio a partire da 442 euro al mese (IVA inclusa) Per la smart #1 Brabus: noleggio a partire da 491 euro al mese (IVA inclusa)

Anticipo di 7.500 euro

Durata del contratto: 48 mesi

Chilometraggio incluso: 40.000 km

Questa promozione rappresenta un valore aggiunto significativo per i clienti, considerando che le gomme invernali e il servizio di cambio stagionale sono inclusi nel canone mensile. Inoltre, l'offerta si allinea perfettamente con le esigenze di sicurezza stradale durante i mesi invernali, permettendo ai conducenti di affrontare le condizioni meteorologiche più avverse con la giusta equipaggiamento.

L'offerta garantisce un pacchetto completo per il cambio stagionale degli pneumatici.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull'offerta, smart invita i potenziali clienti a visitare uno dei concessionari presenti sul territorio nazionale.