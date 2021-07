Snam4Mobility, a Verona la prima stazione self-service di rifornimento di metano

Inaugurata nelle scorse ore la prima stazione self service Snam4Mobility per il rifornimento di metano e biometano nella città di Verona. Snam4Mobility, società controllata da Snam, ha come missione di favorire l’incremento della rete di distribuzione di gas naturale per i trasporti sul territorio nazionale, attraverso investimenti e il supporto altri operatori intenzionati ad investire autonomamente.

Con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo degli impianti di rifornimento e la loro diffusione nelle diverse regioni del Paese, quella di Verona è la sua prima stazione di rifornimento di gas naturale compresso che darà agli utenti l’opportunità di fare rifornimento in totale autonomia e 24 ore su 24.

Non dimentichiamo che la stessa Snam, al fine di aiutare gli automobilisti ad effettuare il rifornimento in autonomia e sicurezza, ha lanciato un sito dedicato in cui sono riportate informazioni e video utili su questo tipo di carburante.

Questa prima stazione self-service di gas e biometano rientra in tutte quelle iniziative che abbiamo voluto per favorire abitudini diverse, che vanno dall’aumento delle piste ciclabili, all’incremento delle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, senza dimenticare l’arrivo dei monopattini, delle corsie ciclabili e il raddoppio delle postazioni di bike sharing con le biciclette elettriche. L’obiettivo è quello di creare una mentalità più attenta all’ambiente e meno inquinante, ha dichiarato il sindaco di Verona Federico Sboarina in occasione dell’inaugurazione.

Non a caso, il nuovo distributore di Verona gestito da Goldengas diventa il 1.500 in Italia per il gas naturale: il biometano avanzato proveniente dall’impianto Snam di Albairate, ricavato da rifiuti organici, sarà disponibile nella stazione nei prossimi mesi. Non mancano, tuttavia, progetti futuri per la società che nel piano strategico 2020-2024 ha incluso la realizzazione di 150 stazioni di rifornimento per gas naturale e biometano e 5 per l’idrogeno.