L’azienda californiana Solo Advanced Vehicle Technologies, Solo AVT, è stata fondata solo lo scorso anno, ma, nonostante ciò, nelle ultime ore ha mostrato il design del camion elettrico che sta progettando, chiamato SD1.

Solo AVT SD1 è un camion elettrico alimentato a batterie pensato per lunghe tratte e per diventare autonomo nella guida il prima possibile; si parla di almeno 800 km di autonomia con una sola carica, con la possibilità di avere un sistema di guida autonoma che porti il camion a destinazione.

Grazie al design pensato da Solo AVT, non sarà necessario avere un pilota umano all’interno della cabina, mentre il design votato all’aerodinamicità assicura il minor coefficiente Cx mai visto su un camion di queste dimensioni; il tutto sarà poi abbinato a gomme a bassa resistenza al rotolamento per garantire la massima efficienza energetica.

Secondo quanto diffuso da Solo AVT, il nuovo SD1 sarà spinto da diversi motori elettrici posizionati sui vari assi, per una potenza complessiva di 600 kW che permetterà di trainare anche i carichi più pesanti: Solo AVT ci ha tenuto a sottolineare come il suo SD1 sia compatibile con gli standard attuali per quanto riguarda i rimorchi e anche per le banchine di carico esistenti.

Tornando invece sulla questione della guida autonoma, Solo AVT ha progettato un sistema ridondante di tipo aerospaziale che garantisce la massima sicurezza durante le operazioni svolte in autonomia, il tutto supportato da un sistema di illuminazione esterno per comunicare con i pedoni e gli altri utenti della strada, utilizzando segnali acustici e luminosi.

Al momento Solo AVT non ha svelato le tempistiche per l’arrivo sul mercato di SD1, e la notizia non sorprende considerato che ad oggi siamo ancora ben lontani dal mettere a punto sistemi di guida autonoma in grado di operare senza nessun tipo di intervento umano; staremo a vedere se Solo AVT riuscirà nell’interno di bruciare sul tempo altre realtà impegnate nello sviluppo di sistemi di guida autonoma per il trasporto di merci.