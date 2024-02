[Sondaggio] Idrogeno o elettrico, quale sarà il futuro dei trasporti?

"Le auto a idrogeno batteranno l'elettrico" questa frase la leggiamo spesso in seguito alle nostre news e in più occasioni ci siamo interrogati sulla reale fattibilità di questa tecnologia, di quanto possa mai incidere sul mercato e se diventerà mai "popolare". Qualche anno fa, forse tra i primi in Italia, abbiamo provato la Hyundai Nexo toccando con mano le potenzialità dell'idrogeno ma anche tutte le difficoltà legate all'infrastruttura assolutamente assente. Al momento esistono solo due distributori in tutta Italia (ubicati nel Nord) e il mercato dell'auto offre pochissime soluzioni disponibili (e per altro non acquistate, come comunica UnRae con il report del 2023).

In America le cose non sembrano andare poi tanto meglio, visto che Shell ha di recente chiuso tutti i suoi distributori di idrogeno in California a causa di necessità di mercato. Situazione che segue quanto già avvenuto in Inghilterra qualche anno prima.

Di alternative all'idrogeno, o forse all'elettrico, ne sono state presentate alcune nel corso degli ultimi anni senza mai però riscuotere un forte successo. Tra eFuel e biocarburanti, come HVO, la scelta è ampia ma difficilmente crediamo che riusciranno a superare mai l'elettrico anche considerato l'enorme sforzo e investimento ad opera di istituzioni e case automobilistiche (quest'ultimo anche con qualche eccezione).

La domanda quindi ci sorge spontanea, come pensate che si sposteranno le auto (private) del domani? Fatecelo sapere qui nei commenti e, ovviamente, votate al nostro sondaggio!