[Sondaggio] Pensi che le auto elettriche siano ecologiche?

Fin da quando sono arrivati i primi modelli sul mercato, le auto elettriche hanno dovuto superare una serie di ostacoli non solo legati al funzionamento stesso ma anche legati al pensiero dei papabili futuri consumatori. Le auto elettriche sono nate con lo scopo di offrire un sistema di mobilità più green, pulito, superando quindi le proposte endotermiche pure che sono e sono rimaste in commercio per tantissimi anni.

Con l'obiettivo di rendere più morbido il cambiamento e per consentire alle case automobilistiche di adeguarsi in tempi economicamente congrui, il mercato ha introdotto negli scorsi anni diverse declinazioni di auto ibride necessarie, appunto, come "soluzione ponte" per abituare l'utenza al tema dell'elettrificazione.

L'aumento di soluzioni elettriche ha sollevato diverse perplessità in materia di inquinamento, suggerendo che l'adozione di tale tecnologica non risolvesse realmente il problema. L'ultimo esempio è proprio di qualche ora fa, dove l'autorità britannica per la vigilanza sulle pubblicità ha vietato due spot pubblicitari che suggerivano che le auto elettriche fossero completamente a zero emissioni, quando sostanzialmente non è così. L'auto elettrica, nel suo ciclo di movimento e durante l'utilizzo, non inquina, non emette sostanze (fatto salvo per l'usura dei pneumatici, ad essere pignoli) e non crea CO2.

Anche il processo di ricarica, altro nodo cruciale, non dovrebbe inquinare in senso stretto; il problema è sempre legato a come una determinata azienda crea la corrente necessaria per ricaricare. Può essere generata dal carbone, come qualche utente suggerisce spesso, oppure dall'eolico, solare e via discorrendo.

Il processo di transizione, invece, è in via evolutiva e sempre più case stanno raggiungendo la neutralità carboniosa e riescono, quindi, a offrire un intero ciclo green. Ad esempio Audi, con i suoi Charging Hub, offre una seconda vita alle batterie ritenute "esauste" per la mobilità, mentre altri brand sono riusciti a pareggiare l'impronta installando sistemi di recupero o di raccolta più vicini all'ambiente.

Qual è il vostro pensiero in merito? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticate di votare al nostro sondaggio!