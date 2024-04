[Sondaggio] Siete interessati all'acquisto di uno scooter elettrico con i nuovi incentivi?

Negli ultimi anni, l'Italia ha dimostrato un impegno crescente nella promozione della mobilità sostenibile, soprattutto attraverso l'incentivazione dell'adozione di veicoli elettrici. Questo trend non riguarda soltanto le auto, ma si estende anche alle moto e agli scooter offrendo così una soluzione completa.

L'Italia ha implementato una serie di incentivi per favorire l'acquisto di veicoli elettrici, allo scopo di rendere più accessibile questa tecnologia avanzata al pubblico. Tra questi incentivi vi sono sgravi fiscali, bonus economici e agevolazioni per l'utilizzo di infrastrutture di ricarica. Ad esempio, il Governo Italiano ha istituito il "superbonus" che offre un incentivo fino a 6.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici. Questa iniziativa ha contribuito a stimolare la domanda di auto a zero emissioni, aumentando gradualmente la presenza di veicoli elettrici sulle strade italiane. Al momento si attende una modifica di questa manovra, un aggiornamento che potrà presumibilmente incrementare lo sconto e favorire ancora di più il passaggio ad un veicolo "green".

L'attenzione verso la mobilità elettrica non si limita soltanto alle auto. Moto e scooter elettrici stanno emergendo come una soluzione efficace per la mobilità urbana, offrendo vantaggi significativi in termini di riduzione delle emissioni e del rumore. In Italia, il mercato delle moto e degli scooter elettrici sta guadagnando terreno, spinto principalmente dalla crescente sensibilità ambientale e dalla necessità di soluzioni di trasporto più efficienti nelle città congestionate.

Per sostenere questa tendenza, il governo italiano ha esteso gli incentivi anche ai veicoli a due ruote che, tuttavia, si sono esauriti in tempi brevissimi. Al fine di sostenere ancora la domanda, sembra che arriverà un nuovo tesoretto da 17 milioni di euro proprio dedicato ai mezzi a due ruote "alla spina".

La domanda quindi ci sorge spontanea: acquisterete una soluzione a due ruote completamente elettrica? I vantaggi sono numerosi, come evidenziato in questi approfondimenti dedicati agli scooter e alle moto.