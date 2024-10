Speciale Halloween: le 5 auto più "spaventose" di sempre

Questa è la notte più lunga dell'anno, la più tenebrosa, la più spaventosa, quella attorno alla quale sono stati creati miti e leggendo. Questa è la notte di Halloween e noi vogliamo "renderle omaggio" con una classifica speciale che mette insieme le cinque auto più brutte mai prodotte. Sì, perché anche l’industria automobilistica ha i suoi “mostri”, quelli che fanno rabbrividire non per le prestazioni, ma per l’estetica, le stranezze di design e per le scelte tecniche quantomeno discutibili. Ecco a voi le cinque auto più “brutte” di sempre, pronte a spaventarvi con le loro linee...stregate!

Pontiac Aztek

Cominciamo con quella che la rivista TIME ha definito l'auto più brutta della sotira: la Pontiac Aztek. Una delle creature più controverse della storia dell’auto. In un’epoca in cui i crossover cominciavano a diventare popolari, Pontiac presentò questo SUV dal design caotico, con linee spigolose, proporzioni inusuali e dettagli che sembravano più adatti a una navicella spaziale piuttosto che ad un’auto. Con la sua carrozzeria massiccia e il frontale dall’aspetto perennemente turbato, l’Aztek sembra quasi chiedere perdono per la sua esistenza ogni volta che la si guarda.

Eppure, proprio come succede spesso ai veicoli emarginati, la Pontiac Aztek ha trovato una piccola rivincita nella cultura popolare: è l'auto che Walter White di Breaking Bad usa durante la serie. Beh d'altronde, chi poteva guidarla se non un professore di chimica del liceo?

Fiat Multipla

Qui c'è una premessa da fare: la Multipla non è mai stata un'auto banale. Anzi, aveva un potenziale di versatilità di utilizzo notevole e l'organizzazione dello spazio interno era geniale. Il problema è sempre stato...lo stile. Nonostante l’apparenza, però, era una delle auto più pratiche e spaziose della sua epoca, con tre posti sia davanti che dietro. Questo MPV, famoso per il suo design che definire stravagante è dire poco, presenta un “secondo livello” tra cofano e parabrezza, che non le dona di certo un gusto elegante e raffinato.

A ben vedere, la “Multipla” ha conquistato cuori per il suo carattere unico e per la capacità di fare il lavoro di un piccolo furgone con la comodità di una monovolume. Halloween o no, non passa certo inosservata!

Reliant Robin

Con la Reliant Robin entriamo nel regno del bizzarro. Immaginate un’auto a tre ruote, con una sola ruota anteriore che sembra una zucca pronta a ribaltarsi a ogni curva. Nata per essere un’auto economica e compatta, la Robin si è guadagnata una fama quasi leggendaria per la sua instabilità, il baricentro alto e il suo aspetto… spaventoso. In Inghilterra è diventata un culta anche per merito di Top Gear, che non perdeva occasione per farla andare a ruote all'aria.

Perfetta per Halloween, la Reliant Robin rappresenta la scelta ideale per chi vuole mettersi alla guida del ridicolo e del rischio: basta un piccolo dosso, e la “zucca” su tre ruote si ribalta come una strega al primo volo.

Zavasta Yugo

La Zavasta Yugo è la tipica auto che, nonostante le buone intenzioni, è finita per rappresentare il fallimento di un’idea. Prodotta nell'allora Jugoslavia, era pensata per essere l’auto economica e accessibile per tutti, ma la realizzazione spartana e la qualità deludente l’hanno trasformata in una sorta di leggenda dell’inaffidabilità. Con il suo design piatto e senza grandi attrattive, si è guadagnata una reputazione sinistra come una vecchia casa abbandonata.

Pensate a questa auto come a uno zombie: ha cercato di farsi strada, ma inciampava troppo spesso, guastandosi nel peggiore dei momenti. La nota testa giornalistica Car and Driver l'ha eletta come la peggior auto della storia.

Chrysler PT Cruiser

Ecco un’auto che sembra arrivare direttamente da un film horror vintage. La Chrysler PT Cruiser è esattamente l'auto che ti aspetteresti di veder guidare dal cattivo di un film. Lanciata con l’idea di richiamare lo stile delle auto anni ’30, il risultato è stato una via di mezzo tra il gotico e il kitsch. Le linee curve e i dettagli “retrò” la rendono una presenza inconfondibile, ma non proprio elegante.

Nonostante il look insolito, il PT Cruiser ha trovato i suoi fan, forse proprio grazie alla sua aria da outsider: un’auto che sembra uscita da un’altra epoca e da un mondo parallelo. Per noi, ha tutto il diritto di stare in questa classifica di Halloween.