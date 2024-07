The Grand Tour è giunto alla fine: Clarkson, Hammond è May si dicono addio dopo 21 anni

Dopo 21 anni di collaborazione, sembra giunta al capolinea l'avventura televisiva di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Il celebre trio, diventato famoso con il programma Top Gear e successivamente passato alla conduzione di The Grand Tour (disponibile su Amazon Prime Video), ha comunicato la decisione di sciogliere la W. Chump and Sons, casa di produzione delle trasmissioni.

Nessuna lite interna o altro, semplicemente i tre hanno concordato sul fatto che fosse giunto il momento di separare le loro strade, per portare avanti i propri progetti individuali: Clarkson ha la propria serie "Clarkson's Farm" e James May è il protagonista di "James May: Our Man In...", entrambe su Prime Video, mentre Hammond ha il programma "Richard Hammond's Workshop" su WB Discovery.

Tra le varie motivazioni citate ci sono la mancanza di nuove idee, comprensibile dopo 21 anni di trasmissione, e la stanchezza e i problemi fisici di Clarkson, che ha perso quasi completamente l'udito e ha diversi problemi alla schiena. Lo stesso Clarkson ha dichiarato al Daily Mail: "Abbiamo esplorato tutte le possibilità con l'auto. Durante una riunione per discutere del futuro, tutti hanno alzato le mani al cielo."

Il trio ha conquistato la fama mondiale nel 2003 con il rilancio di Top Gear sulla BBC. Il programma, ideato da Clarkson, ha rivoluzionato il format precedente trasformandolo in uno show di intrattenimento con gag, sfide automobilistiche e la misteriosa figura dello Stig. Il successo è stato tale da portare all'espansione internazionale del format, con versioni locali prodotte in diversi paesi tra cui Stati Uniti e Italia, dove il programma ha avuto una sola stagione che ha visto come conduttori Joe Bastianich, Guido Meda e Davide Valsecchi.

Nel 2015, dopo l'allontanamento dalla BBC, il trio è passato ad Amazon Prime Video con The Grand Tour, continuando la formula vincente che li aveva resi celebri.

Immagine di copertina: Wikipedia