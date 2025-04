Vision V: quando l'automobile diventa un salotto di lusso

Nel panorama in continua evoluzione dell'automotive di lusso, Mercedes-Benz si prepara a ridefinire radicalmente il concetto di monovolume elevandolo a nuove vette di esclusività e tecnologia. Con la piattaforma modulare VAN.EA, in arrivo dal 2026, la casa tedesca traccia un percorso innovativo che trasforma questi veicoli da semplici mezzi di trasporto a esclusive lounge mobili. Il concept Vision V rappresenta la materializzazione più ambiziosa di questa filosofia, unendo spaziosità e raffinatezza in un'esperienza di mobilità concepita per una clientela che cerca ben più di un semplice veicolo.

La proposta si inserisce in un'offerta diversificata che comprenderà versioni familiari, navette VIP e limousine con conducente, ciascuna pensata per rispondere a esigenze specifiche del segmento luxury. Questa strategia di prodotto segna un cambio di paradigma per il marchio della Stella, che vede negli spazi generosi di un van l'opportunità di creare ambienti esclusivi e personalizzabili, capaci di adattarsi alle diverse necessità di una clientela esigente e cosmopolita.

L'interno del Vision V rompe ogni convenzione tradizionale degli abitacoli automobilistici. Varcata la soglia attraverso la porta laterale automatica e la pedana retrattile, si accede a un vero e proprio salotto mobile dove il concetto di lusso viene reinterpretato in chiave contemporanea. La separazione tra zona guida e area lounge posteriore, realizzata con una parete divisoria in vetro elettrocromico, trasforma l'abitacolo in due ambienti distinti, ciascuno con una propria identità e funzionalità.

La scelta dei materiali rivela l'attenzione maniacale per i dettagli: pelle Nappa bianca si alterna a seta lucida e inserti in legno scuro di radica, creando un ambiente che bilancia perfettamente tradizione artigianale e innovazione high-tech. Le vetrinette integrate nelle pareti laterali, con listelli in alluminio lucidato, offrono spazi eleganti per riporre oggetti personali, mentre ospitano anche i diffusori del sofisticato sistema audio Dolby Atmos.

La consolle centrale, elemento di raccordo tra i due sedili singoli posteriori, è un concentrato di tecnologia e raffinatezza, fungendo da touchpad per l'infotainment e nascondendo un tavolino pieghevole con una sorprendente scacchiera in legno. Ogni elemento è stato progettato per adattarsi automaticamente alla posizione dei sedili, garantendo un'esperienza personalizzata e intuitiva.

I sedili posteriori rappresentano una rivoluzione nel comfort automobilistico. Ispirati a esclusive poltrone lounge, alternano elementi strutturali in alluminio lucidato a cuscinetti tubolari flessibili, offrendo una regolazione completa che permette di arrivare fino a una configurazione completamente distesa. L'illuminazione ambientale a LED, distribuita tra strip luminose e una lampada centrale sospesa, crea un'atmosfera modulabile secondo le preferenze dell'utente, mentre un raffinato diffusore di profumo integrato in un flacone d'alluminio completa l'esperienza sensoriale.

Tecnologia immersiva e personalizzazione digitale

La dimensione digitale del Vision V trasforma radicalmente l'esperienza di viaggio. Un imponente schermo da 65 pollici in risoluzione 4K si integra nel pavimento e si solleva all'attivazione della modalità lounge, creando una separazione visiva tra gli ambienti e offrendo una superficie per contenuti multimediali. La versatilità dello schermo, utilizzabile in modalità split-screen, permette di alternare film, videogiochi o sessioni di lavoro, adattandosi alle diverse esigenze dei passeggeri.

Il sistema audio Dolby Atmos, con i suoi 42 altoparlanti sapientemente distribuiti nell'abitacolo e integrati nei sedili, trasforma l'ascolto musicale in un'esperienza multisensoriale. La musica diventa letteralmente tattile, mentre proiettori installati nel tetto e nel pavimento ampliano il campo visivo creando ambienti virtuali avvolgenti. Una caratteristica particolarmente innovativa riguarda i finestrini laterali, che possono trasformarsi in superfici di proiezione, fondendo il paesaggio esterno con contenuti digitali.

La personalizzazione dell'esperienza raggiunge il suo apice nei sette "mondi tematici" configurabili, ciascuno pensato per scenari d'uso specifici: dall'intrattenimento con film e musica in alta qualità, alla modalità relax con ambientazioni rilassanti; dal gaming con console integrata, alla configurazione da ufficio mobile; dallo shopping assistito, all'esplorazione del territorio con elementi di realtà aumentata, fino alla modalità karaoke con postazione musicale dedicata.

Design esterno: evoluzione stilistica che guarda al futuro

Se gli interni rappresentano una rivoluzione concettuale, l'esterno del Vision V non è da meno. Il linguaggio stilistico evolve verso un'estetica più fluida e aerodinamica, mantenendo un equilibrio perfetto tra praticità e raffinatezza. Il frontale corto, unito a fiancate scolpite e una linea di cintura sottile, conferisce una silhouette sorprendentemente slanciata per un veicolo di queste dimensioni.

La calandra, elemento distintivo del DNA Mercedes-Benz, viene reinterpretata con tre lamelle luminose in vetro e quasi 200 elementi LED che incorniciano sia la griglia che i proiettori laterali. La Stella Mercedes, simbolo iconico del marchio, si illumina dinamicamente all'avvio o all'avvicinamento dei passeggeri, creando un effetto scenografico che anticipa l'esperienza di lusso all'interno.

Gli elementi dinamici della carrozzeria, come i due powerdome sul cofano, i passaruota marcati e i cerchi da 24 pollici arricchiti da lamelle luminose, conferiscono al veicolo un carattere distintivo nonostante le dimensioni generose. Il posteriore, dominato da un ampio lunotto, è incorniciato da oltre 450 lamelle retroilluminate che fungono da luci di posizione e di frenata, creando una firma luminosa immediatamente riconoscibile.

Nel cockpit, il Superscreen si estende da montante a montante integrando tre display che gestiscono infotainment, navigazione e tutte le funzionalità di bordo. L'interfaccia digitale mostra contenuti in tempo reale, inclusi i dati provenienti dai sistemi di assistenza alla guida e una visualizzazione a 360° dell'ambiente circostante, garantendo un controllo totale sul veicolo e sul suo rapporto con l'esterno.

Con la piattaforma VAN.EA, disponibile anche in versione endotermica come VAN.CA, Mercedes-Benz si prepara dunque a ridefinire gli standard del segmento luxury, portando la monovolume in una dimensione inedita dove tecnologia, comfort e personalizzazione si fondono in un'esperienza di mobilità senza precedenti. Il concept Vision V non è solo un'anticipazione stilistica, ma un manifesto della visione Mercedes per un futuro in cui l'automobile diventa uno spazio personale in movimento, capace di adattarsi alle esigenze e ai desideri di chi la vive.