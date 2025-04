Quante ne sai sulla Scuderia Ferrari? Mettiti alla prova con il quiz!

La Scuderia Ferrari non è soltanto la più antica e blasonata squadra di Formula 1, ma un’autentica leggenda dell’automobilismo mondiale. Fondata da Enzo Ferrari nel 1929 come reparto corse della Casa automobilistica omonima, la Scuderia ha visto sfilare nel tempo piloti straordinari e modelli iconici, diventando un simbolo universale di passione, vittoria e stile italiano.

Con oltre 70 Campionati del Mondo vinti tra Piloti e Costruttori, la storia di Ferrari in pista è costellata di nomi leggendari: da Alberto Ascari a Michael Schumacher, passando per Niki Lauda, Gilles Villeneuve e Fernando Alonso. Ogni vittoria, ogni sorpasso al cardiopalma e ogni pole position ha contribuito a forgiare il mito del Cavallino Rampante, rendendolo uno degli emblemi sportivi più riconoscibili al mondo.

Ma la Scuderia Ferrari non è solo trionfi: è anche innovazione tecnica e coraggio progettuale. È grazie ai suoi ingegneri se molte soluzioni oggi diffuse in Formula 1 – come l’aerodinamica avanzata, le sospensioni attive o il KERS – sono diventate standard di riferimento. E sono le sue monoposto le vere protagoniste di un’evoluzione che, stagione dopo stagione, spinge sempre più in là i limiti della velocità e dell’affidabilità.

Questo quiz ti farà viaggiare tra i momenti più esaltanti della storia Ferrari in corsa, esplorando grandi gare, curiosità sui piloti, dettagli tecnici delle monoposto e aneddoti che pochi conoscono. Dalla prima vittoria ufficiale al GP di Gran Bretagna 1951, ai record di Schumacher negli anni 2000, fino alle sfide attuali con le vetture ibride, preparati a mettere alla prova le tue conoscenze.

Sei pronto a salire a bordo del Cavallino Rampante e a dimostrare quanto conosci la leggenda della Scuderia Ferrari? Allacciati il casco, accendi la tua passione… e che la gara abbia inizio!

Comincia il Quiz!