Stellantis costruirà auto ibride in ogni fabbrica italiana

Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe di Stellantis, ha presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il piano di rilancio per le produzioni italiane del gruppo automobilistico. Il piano prevede l'arrivo di numerosi modelli ibridi in tutti gli stabilimenti italiani e investimenti per 2 miliardi di euro nel 2025, senza ricorrere ad aiuti pubblici.

Il piano mira a rilanciare la produzione automobilistica in Italia, mantenendo attivi tutti gli stabilimenti e aumentando la capacità produttiva dal 2026 grazie all'introduzione di nuovi modelli. Imparato ha dichiarato: "tutti gli stabilimenti italiani rimarranno attivi e già dal 2026 la capacità produttiva crescerà grazie ai nuovi modelli".

A Melfi, Stellantis installerà la piattaforma Stla-Medium per produrre dal 2025 la nuova Jeep Compass (elettrica e ibrida), la nuova Lancia Gamma, la nuova DS n°8 e la nuova DS7. Tutti questi modelli, tranne la DS n°8, saranno disponibili anche in versione ibrida. Lo stabilimento di Pomigliano riceverà la piattaforma Stla Small dal 2028, con la produzione di almeno due nuovi modelli compatti. È confermato anche l'arrivo della "Pandina di nuova generazione" e la continuazione della produzione dell'attuale Panda fino al 2030.

A Cassino saranno sviluppate le architetture elettroniche Stla-Brain e Stla-Smart Cockpit, con la produzione di tre nuovi modelli Alfa Romeo sulla piattaforma Stla-Large: la nuova Stelvio dal 2025, la nuova Giulia dal 2026 e un nuovo modello top di gamma. Lo stabilimento di Mirafiori manterrà un "ruolo centrale" per l'intero gruppo, con l'avvio della produzione della 500 ibrida a fine 2025 e della nuova generazione della 500 elettrica fino al 2032-33. Torino diventerà sede della Regione Europa di Stellantis, della divisione Veicoli Commerciali e delle attività di economia circolare SUSTAINera dal 1° gennaio 2025. Modena si trasformerà nel polo dell'alta gamma, coinvolgendo l'ecosistema produttivo della Motor Valley per sviluppare progetti di design e pre-industrializzazione con i migliori componenti nazionali in termini di innovazione e circolarità.

Il ministro Adolfo Urso ha espresso soddisfazione per il piano, definendolo "un riscontro" alle istanze del governo e del sistema Paese. Ha inoltre annunciato nuove risorse per 1,6 miliardi di euro per la riqualificazione della filiera italiana tra il 2025 e il 2027. Imparato ha sottolineato che Stellantis è il gruppo industriale che ha investito di più in Italia, con 10 miliardi nel periodo 2021-2025, che salgono a 40 miliardi considerando anche gli acquisti da fornitori operanti nel Paese.

Il piano di Stellantis rappresenta un importante impegno per il rilancio dell'industria automobilistica italiana, puntando su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del Made in Italy. La sfida sarà ora quella di realizzare concretamente questi obiettivi, mantenendo la competitività in un mercato automobilistico in rapida evoluzione.