Stellantis e HEVO, fornitore leader di tecnologia di ricarica wireless per veicoli elettrici, annunciano la nuova ed importante collaborazione che mira ad implementare la ricarica a induzione nelle auto elettriche del Gruppo automobilistico Stellantis. L’obiettivo è sicuramente quello di ottimizzare l’esperienza d’uso dell’utente offrendo alternative di ricarica inevitabilmente più efficienti, rapide e sicure.

Non dimentichiamo che le tecnologie di ricarica wireless vanno anche a semplificare le procedure di ricarica. Come fa sapere l’azienda, la tecnologia di HEVO ha un’ efficienza del 95 % ed è conforme agli standard di ricarica wireless SAE e UL.

HEVO è stimolato dall’impegno di Stellantis per l’innovazione e il miglioramento dell’esperienza end-to-end per i conducenti di veicoli elettrici. Con la loro gamma di prodotti diversificata e marchi come Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat, Maserati e Peugeot, la nostra collaborazione accelererà la decarbonizzazione consentendo vantaggi significativi per i clienti di flotte e passeggeri che cercano un’esperienza di ricarica più comoda e senza interruzioni, ha commentato il Chief Commercial Officer di HEVO, Vic Peltola, in merito alla nuova partnership.