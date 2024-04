La banda ultra larga aiuta la ricarica wireless delle auto, ora è tutto più preciso

Il settore dell'automotive sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie all'introduzione di tecnologie innovative, che mirano a migliorare l'esperienza di guida e a rendere i veicoli più sostenibili. In questo contesto, sorge l'esigenza di trovare soluzioni più efficienti per la ricarica dei veicoli elettrici, con l'obiettivo di superare le limitazioni dei sistemi tradizionali basati sull'uso di cavi. È in quest'ottica che Easelink, azienda austriaca, e NXP Semiconductors, multinazionale olandese, hanno unito le loro forze per sviluppare un innovativo sistema di ricarica wireless per auto elettriche.

Posizionare l'auto sulla piattaforma di ricarica sarà più semplice e stop ai cavi di ricarica

La soluzione proposta dalle due aziende fa leva sulla tecnologiaper facilitare il, componente cruciale per l'avvio del processo di trasmissione dell'energia senza fili. Questa tecnologia permette di valutare con estrema precisione la posizione del veicolo, inviando indicazioni chiare e immediate al conducente tramite un display posizionato sulla plancia, vicino al montante anteriore sinistro. Grazie a questa innovazione, il conducente può manovrare l'auto affinché si allinei perfettamente con la piastra di ricarica.

Il sistema implementato utilizza un modulo collocato nella parte inferiore del veicolo, che, attraverso il metodo del time of flight, misura il tempo di ritorno di impulsi inviati verso la piastra sottostante, determinando così la posizione ottimale per l'inizio della ricarica. Una volta individuata la posizione corretta, il sistema notifica al conducente che è possibile avviare la ricarica e, mediante un meccanismo che si abbassa automaticamente dalla parte inferiore dell'auto, minimizza la distanza dalla piastra, ottimizzando il trasferimento di energia verso la batteria del veicolo.

Attualmente, questo futuro della ricarica wireless è in fase di sperimentazione in Austria su una flotta di 60 taxi, inclusi modelli quali l'Ioniq 5 e il Volkswagen ID.4, dimostrando la fattibilità e l'efficacia di questa tecnologia. Le piastre di ricarica a induzione sono state installate in alcune aree di sosta selezionate a Vienna e Graz già alla fine del 2023, ponendo le basi per un modello di ricarica più conveniente e accessibile.

L'ambizione delle due aziende non si ferma qui: stanno infatti lavorando allo sviluppo di un ecosistema più ampio, con l'obiettivo di integrare diverse applicazioni legate alla ricarica dei veicoli elettrici, aprendo la strada a nuove modalità di interazione tra veicolo, infrastruttura e utente.