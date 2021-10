Stellantis, insieme a TheF Charging per una rete di ricarica pubblica

Stellantis ha ufficializzato di aver stretto un accordo con TheF Charging per la realizzazione di una rete di ricarica pubblica europea accessibile a tutti, ma con condizioni privilegiate per i clienti Stellantis. Non a caso, l’obiettivo delle due società è quello di realizzare un servizio ottimizzato che possa dunque migliorare l’esperienza dell’utente.

Con tale obiettivo, Stellantis e TheF Charging hanno individuato 1.000 partner, selezionato ben 15.000 sedi dislocate in vari Paesi europei e circa due milioni di posti auto. Nel dettaglio, le società si sono rivolte a strutture in centro città, ospedali, scuole, grandi snodi di trasporti come aeroporti, porti e stazioni ferroviarie.

Stellantis sta lavorando alla creazione di collaborazioni strategiche per favorire la diffusione della e-mobility, sfruttando non solo le competenze interne ma anche le specializzazioni dei partner, per accelerare l’introduzione sul mercato di nuove tecnologie al passo con i tempi. La partnership tra Stellantis e TheF Charging si inserisce in questo contesto con un chiaro obiettivo: garantire la presenza di colonnine di ricarica in località strategiche europee ed offrire la migliore esperienza di ricarica possibile nel tempo, afferma Anne-Lise Richard, responsabile della Business Unit e-Mobility Global di Stellantis.

Non dimentichiamo che la collaborazione tra Stellantis e TheF Charging porterà alla realizzazione di soluzioni di ricarica con conseguenti servizi personalizzati, cosi da ottimizzare le esigenze di ogni singola località protagonista del progetto.

Questa collaborazione tecnologica e commerciale permetterà di generare benefici lungo l’intera catena del valore: dai nostri clienti ai proprietari delle location che ospiteranno il nostro network, i quali potranno contare su una maggiore affluenza di clientela ad alto valore aggiunto e su un rapporto di partenariato d’eccellenza, basato su trasparenza, personalizzazione dei servizi e collaborazione, ha poi aggiunto l’amministratore delegato di TheF, Federico Fea.

Nel dettaglio, la collaborazione si svilupperà tra 2021 e 2025 con i primi punti di ricarica in Italia che verranno inaugurati già quest’anno. Un progetto che andrà dunque a totalizzare un numero di oltre 2 milioni di posti auto in 15.000 sedi in tutto il Continente.