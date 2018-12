Subaru WRX STI Diamond Edition per il 30° anniversario

La divisione sudafricana di Subaru ha celebrato il 30 ° anniversario di STI con questa edizione speciale. Si chiama WRX STI Diamond Edition.

La WRX STI Diamond Edition avrà il classico motore boxer a quattro cilindri da 2,5 litri ma potenziato a 350cv, con uno speciale scarico più prestazionale e una nuova centralina.

Inoltre, non si otterrà un tempo di 0-100 in 5,3 secondi sette decimi più veloce dello STI standard. Altre chicche includono, ruote da 19 pollici che ospitano freni Brembo. L’intelligente differenziale power-shuffling ora utilizza un controllo puramente elettronico per reazioni più acute.

La versione celebrativa monta diverse modifiche estetiche volte a migliorare la dinamica tra cui un rinforzo del motore STI e un kit spoiler giallo che gestisce lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore.