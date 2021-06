Suzuki Jimny Lite, una versione essenziale per il mercato australiano

Suzuki ha realizzato una nuova versione del suo fuoristrada Jimny dedicata al mercato australiano: si tratta di una versione con allestimento ridotto al minimo indispensabile chiamata “Lite”. Suzuki Jimny Lite è essenziale in tutto e per tutto: i fari utilizzano lampade alogene, le gomme sono montate su cerchi in acciaio da 15 pollici e gli specchietti hanno la calotta in plastica non colorata. Internamente la dotazione è leggermente più ricca, ma non di molto: troviamo all’interno dell’abitacolo un climatizzatore manuale, una radio con lettore CD e connessione Bluetooth e.. basta.

Il motore è il 1.5 benzina da 104cv classico di Suzuki, che lavora insieme ad un cambio manuale a 5 rapporti e alla trazione integrale. Gli amanti del fuoristrada australiani non si disperino però, perché Suzuki Jimny Lite è pronto a ospitare tutti gli accessori aftermarket dedicati a chi preferisce guidare lontano dall’asfalto, per trasformare questa piccola 4×4 in un mezzo in grado di affrontare qualunque terreno.

Negli ultimi anni Suzuki ha fatto un grande lavoro di rinnovo sulla gamma Jimny, al punto che la richiesta per questo nuovo modello ha superato di gran lunga le aspettative della compagnia, generando ritardi importanti sulla produzione. Diversi mesi fa inoltre, Suzuki fu obbligata dai regolamenti dell’Unione Europea a ritirare dal mercato il nuovo modello di Jimny, poiché non riusciva a rispettare le normative anti-inquinamento imposte dall’UE: secondo alcune voci di corridoio, tra non molto Suzuki sarà pronta a riportare il Jimny in Europa con un motore mild-hybrid in grado di ridurre sensibilmente le emissioni gassose e quindi rientrare nei limiti imposti.

Tra le versioni previste, al momento pare solo sul mercato indiano, ce ne dovrebbe essere anche una da 5 porte con motore turbo. La famiglia Suzuki Jimny è destinata ad ampliarsi nei prossimi mesi, e gli appassionati di fuoristrada non possono che gioire di questa notizia.