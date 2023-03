Suzuki Swace 2022 è una station wagon a cinque porte che offre un’esperienza di guida confortevole e efficiente. Grazie al suo motore ibrido e alle tecnologie avanzate, Swace è in grado di offrire un’economia di carburante notevole e una guida fluida e piacevole.

Il design del Swace è elegante e moderno, con una linea aerodinamica che lo rende molto attraente. La griglia anteriore e i fari a LED danno un’immagine sofisticata, mentre le linee del corpo conferiscono un aspetto sportivo ed elegante. La carrozzeria è disponibile in diverse tonalità di colore, tra cui il bianco metallizzato, il grigio metallizzato, il blu metallizzato, il marrone metallizzato e il bronzo metallizzato. Il progetto condivide la maggior parte delle caratteristiche con la Toyota Corolla Touring Sports, con cui spartisce la stessa piattaforma e lo stesso motore ibrido. La sua comparsa sul mercato è da imputarsi ad un accordo con Toyota e la fratellanza è molto evidente.

L’introduzione di questa vettura nella gamma Suzuki ha permesso alla casa giapponese di addentrarsi in un segmento fino ad allora non approfondito ma a differenza della sorella Corolla, Swace è disponibile solamente in taglio station Wagon. Le dimensioni sono di 4650 mm di lunghezza, 1790 mm di larghezza e 1460 mm di altezza, il tutto con 2700 mm di passo ed una abitabilità – soprattutto al posteriore – che la rende ideale per il trasporto di persone e bagagli.

Cosa ci convince

Seppur non diversa nel design dalla sorella Corolla, troviamo che l’aspetto della vettura sia piacevole e che le proporzioni siano ben bilanciate. I materiali, inoltre, risultano di ottima fattura e nella versione da noi provata siamo rimasti piacevolmente stupiti dalla solidità generale che dimostrava. Swace è piena di piccole soluzioni fatte per agevolare la praticità a bordo come la cappelliera che può ritrarsi con un solo tocco e la soglia di carico decisamente bassa ma regolabile se si necessità più spazio grazie ad un ampio doppio fondo.

Lo spazio per i bagagli è decisamente stato un focus durante lo sviluppo di questa vettura, la capienza minima del baule è infatti di quasi 600 litri che può arrivare fino a 1606 litri reclinando la panca posteriore.

Per quanto riguarda i materiali siamo rimasti piacevolmente stupiti nel constatare la vasta presenza di materiali morbidi nell’abitacolo che impreziosiscono la percezione generale della vettura; i rivestimenti di più alta qualità sono infatti presenti prevalentemente nella parte alta dell’abitacolo ma si trovano anche sui pannelli porta e sul tunnel centrale. Anche se nella parte inferiore dell’abitacolo la qualità tende a scendere, i materiali utilizzati risultano comunque di buona fattura.

La Swace è disponibile in 2 livelli di allestimento: COOL e TOP . Il modello di base, COOL, include un sistema di infotainment da 8 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, telecamera posteriore, cruise control adattivo, clima automatico bizona, cerchi in lega da 16 pollici e molto altro ancora. L’allestimento TOP aggiunge invece sedili in pelle, fari Full LED con tecnologia bi-LED e indicatori di direzione integrati, sensori di parcheggio posteriori, anteriori e laterali, un sistema audio premium, uno schermo da 8 pollici nel cruscotto e una serie di funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza e il rilevamento di pedoni e molto altro.

Cosa non ci convince

Sono veramente pochi gli aspetti che non ci hanno convinto di questa vettura, se dovessimo indicarne uno sarebbe probabilmente l’elevata rumorosità del motore durante le accelerazioni più importanti, questo è dato dal cambio a variazione continua – CVT – che tiene alti i giri fino a che non si diminuirà la pressione sul pedale stesso.

Come si guida

Dal punto di vista della guida, il Suzuki Swace offre una guida fluida e piacevole, con una buona manovrabilità e una risposta rapida dell’acceleratore. Il motore ibrido da 1,8 litri offre una potenza complessiva di 140 cavalli e un’autonomia in modalità completamente elettrica di circa 2 chilometri. Il cambio automatico a variazione continua (CVT) è molto silenzioso e fluido, offrendo una guida rilassata e piacevole. Per quanto riguarda le sospensioni, Suzuki Swace riesce ad assorbire in maniera impeccabile la maggior parte delle imperfezioni del manto stradale, filtrando in maniera efficace ogni tipo di rumore. La taratura morbida delle sospensioni la rende ideale per i lunghi viaggi ma al contempo ne penalizza la tenuta di strada in condizioni di velocità elevata.

L’efficienza energetica del Suzuki Swace è notevole, con un consumo stimato di carburante di 4,5 litri per 100 chilometri. Questo lo rende una delle auto ibride più efficienti in circolazione e lo rende una scelta ecologica per chi desidera ridurre la propria impronta di carbonio. Inoltre, Swace è dotato di tecnologie avanzate, come la frenata automatica d’emergenza, il controllo della velocità di crociera adattivo e l’avviso di uscita di corsia, che lo rendono una scelta sicura per la guida quotidiana.

La nostra prova si è svolta su di un percorso di circa 500 km ed abbiamo potuto provarla in diverse situazioni; siamo partiti con un utilizzo cittadino, in una città come Milano sono infatti numerosi i Taxi che utilizzano una vettura di questo tipo e siamo rimasti piacevolmente sorpresi nel constatare una media di 4.6 l/100 km anche nel traffico meneghino.

La possibilità di muoversi in modalità Full Electric nel traffico intenso ha permesso di risparmiare carburante prezioso e tenere la media dei consumi decisamente bassa. Utilizzandola in autostrada, invece, si nota un incremento dei consumi ma che non supera mai i 6.0 l/100 km.

Conviene?

Per concludere, Swace offre una combinazione di efficienza del carburante, comfort e spaziosità che la rendono ideale per le famiglie e per chi vuole viaggiare in modo comodo ed efficiente.

La presenza di numerosi sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida come il controllo della velocità di crociera adattivo, l’avviso di superamento della corsia e l’avviso di collisione frontale con frenata automatica la rendono una vettura al passo con i tempi.

La presenza di una garanzia di 10 anni o 250.000 km sul sistema ibrido Suzuki la rende ideale per chi vuole viaggiare in maniera spensierata sapendo che sarà coperto dalla casa madre anche dopo il classico periodo offerto da tutti i costruttori. Il prezzo parte da 29.500 euro e si arriva a circa 35.650 euro per la versione TOP prima di aggiungere optional. A questo prezzo andrà dedotto l’incentivo Suzuki di 3.000 € che permetterà quindi di portarsi in garage una Swace in allestimento TOP con 32.650 euro. Se state cercando un’auto spaziosa, confortevole e rispettosa dell’ambiente, la Swace potrebbe essere la scelta giusta per voi.