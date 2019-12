Tesla, “Acceleration Boost” disponibile tramite app per Model 3

Tesla ha provveduto all’ introduzione di un’importante novità per tutti i possessori di Model 3: la novità implementata permetterà di poter acquistare tramite l’apposita app la nuova funzione “Acceleration Boost” al costo di 2000 dollari.

É ormai noto come l’azienda di Elon Musk stia gradualmente lavorando affinché tutti i suoi veicoli possano soddisfare a pieno anche i clienti più esigenti. Con riferimento alla Model 3, infatti, non sono mancate da parte di Tesla ottimizzazioni e miglioramenti gratuiti nella qualità costruttiva del veicolo ma anche nelle stesse performance. Non a caso, infatti, il CEO di Tesla ha recentemente ricevuto il premio proprio per questo veicolo.

L’aggiornamento porta con sé un incremento prestazionale ottenuto ottimizzando i parametri di operazione della vettura. Con l’acquisto di Acceleration Boost, i possessori della Model 3 potranno veder passare l’accelerazione 0/100 km/h da 4,4 a 3,9 secondi. Specifichiamo che affinchè si possa acquistare la nuova opzione, e quindi l’auto risulti idonea, è indispensabile che la vettura sia almeno dotata del firmware 2019.40.2.

Al momento, l’aggiornamento OTA è stato reso disponibile solamente per i possessori della Model 3 in versione Dual Motor e per le Long Range (trazione posteriore). In ambito di aggiornamenti over-the-air, non sono certamente una novità per Tesla. Le continue feature che l’azienda sta gradualmente rilasciando stanno ottimizzando anche la velocità di ricarica, come recentemente avvenuto con la Model 3 Standard Range Plus, e l’autonomia complessiva.