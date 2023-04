Secondo quanto riportato da Bloomberg, Tesla avrebbe abbassato il prezzo di partenza della sua best seller, la Model Y, al di sotto del costo medio di un’auto negli Stati Uniti. La Model Y nella versione d’ingresso ora ha un prezzo di listino di 46.990 dollari (escluse le spese di consegna), una cifra pari a 759 $ in meno rispetto al prezzo medio di un’auto nuova venduta negli Stati Uniti. Si tratta di uno sviluppo molto importante che aiuta a cambiare la mentalità di alcune persone che pensano che le auto elettriche siano molto più costose delle auto con motore a combustione interna.

L’aggiustamento dei prezzi recente è stato lanciato questo fine settimana, con Tesla che ora propone la Model Y Dual Motor AWD a 48.990 $, in ribasso di 1.000 dollari rispetto al suo prezzo precedente di 49.990 $. Oltre alla Model Y, la Model 3 di Tesla ha da tempo un prezzo di listino inferiore al prezzo medio per un’auto nuova negli Stati Uniti. Detto questo, Tesla non è comunque responsabile per le auto elettriche più economiche presenti sul mercato ma fortunatamente ci pensano altri produttori, con modelli come la Chevrolet Bolt EV che parte da 26.500 $, o la Nissan Leaf e la Hyundai Kona Electric che hanno prezzi inferiori a 40.000 $.

Nonostante non siano le auto elettriche più economiche sul mercato, negli anni Tesla è riuscita a conquistare una bella fetta di mercato, dominando quello dell’elettrico e insidiando le posizioni dominanti dei produttori storici di auto endotermiche; dopo un debutto sul mercato un po’ faticoso ormai più di 15 anni fa, ora Tesla si è consolidata e può vantare numeri di vendita non indifferenti con la Model Y e la Model 3. Prezzi più bassi non faranno altro che convincere sempre più automobilisti a fare il grande passo, abbandonando i combustibili fossili – destinati a ridursi parecchio nei prossimi decenni – per passare alla mobilità elettrica senza troppi timori.