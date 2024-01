Tutti odiano le elettriche ma ecco qual è l'auto più venduta del 2023

Il 2023 è stato un anno di svolta per Tesla, il produttore californiano di veicoli elettrici (EV) ha celebrato il suo 20° anniversario conquistando il titolo di veicolo più venduto al mondo. La Tesla Model Y, un SUV crossover, è emersa come campione indiscusso, lasciando la casa automobilistica tradizionale Toyota nella polvere.

I primi dati di vendita dei principali mercati globali, compilati da JATO Dynamics e Car Industry Analysis, suggeriscono che la Tesla Model Y ha superato i suoi concorrenti, vendendo ben 1,23 milioni di unità nel 2023. Ciò rappresenta un notevole aumento del 64% rispetto all'anno precedente, segnalando un'impennata senza precedenti della domanda per le offerte EV di Tesla.

Model Y rappresenterà i due terzi delle consegne totali dell'azienda nel 2023.

Sebbene non siano ancora stati resi noti i dati di vendita completi di fine anno, i dati disponibili forniscono indicazioni sul dominio della Model Y. Negli Stati Uniti e in Canada, in Europa, Cina, Australia, Nuova Zelanda, America Latina, Sud-Est asiatico, Russia, Turchia e Israele, la popolarità della Model Y è aumentata vertiginosamente. In modo impressionante, ha superato best-seller affermati come la Dacia Sandero, la Peugeot 208 e la Volkswagen T-Roc in diversi mercati.

La Cina, un campo di battaglia fondamentale per la rivoluzione dei veicoli elettrici, ha svolto un ruolo cruciale nel trionfo di Tesla. La China Association of Automobile Manufacturers ha riferito che nel 2023 sono state spedite oltre 456.000 unità della Model Y, con una crescita sostanziale del 45%.

In Europa, la Model Y si è assicurata la posizione di leader del mercato, superando i numeri di immatricolazione delle tradizionali auto preferite. I dati provenienti da 30 mercati europei hanno rivelato la supremazia di Tesla, con oltre 255.000 unità di Model Y immatricolate, superando il concorrente più vicino con un margine significativo.

I dati ufficiali di Tesla sulle consegne indicano che la Model Y rappresenterà i due terzi delle consegne totali dell'azienda nel 2023, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel successo complessivo del brand.

Lo spostamento nella classifica globale avviene a scapito di Toyota, le cui RAV4 e Corolla sono state perennemente favorite. Toyota, un pilastro dell'industria automobilistica, si è concentrata principalmente sulle motorizzazioni ibride, una strategia che ha dato i suoi frutti in termini di vendite. Tuttavia, l'aumento della domanda di veicoli elettrici puri ha visto Toyota cedere terreno a Tesla.

I dati preliminari indicano che la Toyota RAV4 si è assicurata il secondo posto con 1,07 milioni di unità vendute a livello globale, seguita da vicino dalla Toyota Corolla con 1,01 milioni di unità. Sebbene Toyota rimanga un concorrente formidabile, la traiettoria di crescita dei veicoli elettrici, esemplificata dalle prestazioni stellari della Model Y, segnala un cambiamento trasformativo nelle preferenze dei consumatori.