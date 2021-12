Tesla Arcade si aggiorna, arriva Sonic 1

Si fa sempre più ricca la libreria di videogiochi che Tesla offre all’interno del proprio sistema di infotainment, e il tema si fa sempre più scottante e delicato considerati gli ultimi aggiornamenti software che consentono di giocare anche quando l’auto sta viaggiando. Tesla Arcade allarga i suoi confini, e molto presto offrirà ai propri clienti la versione originale di Sonic The Hedgehog, rilasciata nel 1991: non c’è ancora una data di rilascio definita, ma sappiamo che presto o tardi arriverà. L’annuncio è arrivato su Twitter direttamente da Elon Musk, che ha approfittato ancora una volta del meme di Bernie Sanders per annunciare al mondo il nuovo titolo incluso su tutte le Tesla.

Sonic, the Hedgehog, game coming to all Teslas! — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2021

Sonic 1 è un gioco a scorrimento ad alto ritmo, il cui obiettivo è come sempre relativamente semplice: correre il più velocemente possibile fino alla fine del livello raccogliendo tutti gli anelli d’oro. Il gioco è tristemente famoso per essere uno dei giochi di Sonic in cui il piccolo porcospino blu non è in dotato della mossa “spin-dash” che lo fa scattare velocemente in avanti in un turbinio blu – la mossa è stata aggiunta in Sonic 2.

Tesla Arcade è senza dubbio una feature molto interessante delle auto di Elon Musk, nonostante le preoccupazioni legate alla sicurezza emerse negli ultimi giorni; la compagnia non ha ancora mantenuto la promessa di rilasciare The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 sulle nuove Model S dotate di chipset AMD Ryzen, ma nel frattempo ha rilasciato un altro titolo molto apprezzato come Cuphead.

Tornando invece a Sonic 1, Tesla ha annunciato la compatibilità con un controller USB, così che gli amanti di Sonic più incalliti avranno modo di godersi al meglio le folli corse del porcospino più veloce del mondo; non è ancora chiaro invece se il gioco sarà utilizzabile anche mentre l’auto è in movimento oppure no.