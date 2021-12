Un nuovo aggiornamento Tesla consente di giocare con l’auto in movimento

In seguito ad un aggiornamento rilasciato la scorsa estate, alcuni veicoli Tesla aggiornati ad una specifica versione consentiranno agli occupanti dei sedili anteriori di giocare ai videogiochi sullo schermo centrale dell’infotainment mentre il veicolo è in marcia. Stando a quanto riportato dal New York Times, il sistema consentirà di giocare a titoli come “Sky Force Reloaded”, “The Battle of Polytopia: Moonrise” e Solitaire.

Prima di ogni partita, naturalmente, comparirà un disclaimer che avviserà che solo ai passeggeri è consentita l’attività ricreativa mentre il guidatore dovrà restare focalizzato sulla strada. Sebbene il giocatore debba indicare di non essere alla guida, secondo quanto riportato in rete, sembra che non ci sia nulla che impedisca al guidatore stesso di avviare la partita. La modifica ha suscitato sin da subito diverse perplessità nel settore, dal momento che potrebbe portare numerosi automobilisti ad ulteriori distrazioni e quindi -potenzialmente- causare sinistri.

Sebbene i veicoli Tesla utilizzino ausili alla guida avanzati, come il pilota automatico e la versione beta di Full Self Driving, questi sistemi sono progettati per essere utilizzati con la massima attenzione da parte del conducente. Nonostante questo aspetto, ciclicamente è possibile leggere di incidenti causati proprio da un utilizzo indisciplinato dei suddetti sistemi, da parte di persone che ne fraintendono le capacità e ignorano le proprie responsabilità alla guida. Generalmente sistemi di intrattenimento di questo tipo sono consentiti esclusivamente quando il veicolo è in sosta, proprio per evitare possibili problemi alla guida; la modifica di Tesla è sicuramente sorprendente e forse applicabile solo in futuro quando ci saranno sistemi di guida autonoma super avanzati, in grado di guidare i veicoli in completa autonomia; fino ad allora teniamo che un aggiornamento di questo tipo possa portare più problemi che altro. Al momento non è chiara quale sia la versione capace di abilitare questa funzione.

Ricordiamo che la distrazione è una delle principali cause di incidenti stradali; dedicare 3 secondi di tempo ad uno schermo, tipo uno smartphone, mentre si procede ai 130 all’ora in autostrada equivale a percorrere 100 metri con gli occhi chiusi.