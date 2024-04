Tesla Cybertruck arriva in tour in Italia: ecco dove vederlo

In una mossa di marketing inattesa, Tesla ha avviato una campagna promozionale per il suo rivoluzionario Cybertruck in Europa. Attraverso un breve ma efficace annuncio su X, il social media diretto da Elon Musk, l'azienda ha svelato il "Cyber Odyssey", un tour che porterà il tanto discusso pick-up elettrico attraverso 24 città europee, inclusi tre appuntamenti in Italia. Malgrado il successo negli Stati Uniti, la strada per la commercializzazione del Cybertruck in Europa appare tuttavia incerta a causa di potenziali ostacoli normativi.

Le tappe italiane del tour includeranno Venezia, Roma e Milano, ma al momento la data definitiva sembra non essere ancora certa. Oltre all'Italia, il tour attraverserà città chiave come Londra, Berlino, Parigi e Amsterdam, offrendo agli appassionati europei la possibilità di scoprire da vicino il design futuristico e le innovazioni del Cybertruck. Dettagli su luoghi esatti e durata degli eventi di presentazione rimangono al momento sconosciuti, ma l'interesse attorno al veicolo e alle sue prestazioni è alto.

Nonostante l'entusiasmo, il lancio del Cybertruck in Europa non è ancora garantito, principalmente come accennato per questioni legate alle normative di omologazione specifiche del Vecchio Continente. Questi ostacoli normativi potrebbero rallentare o addirittura impedire la vendita del veicolo. I motivi principali riguardano la sicurezza dei pedoni e il superamento ai crash test europei.

Più in dettaglio, Cybertruck, con la sua forma inusuale e le linee nette abbinate a spigoli vivi potrebbe rappresentare una significativa barriera per i pedoni. Inoltre, la struttura rigida del Cybertruck, pur riducendo la deformazione nelle collisioni, solleva problemi durante i crash test. Gli standard europei richiedono zone deformabili anteriori e posteriori per assorbire l'energia cinetica e ridurre l'impatto sugli occupanti. Il mancato rispetto di questi standard da parte di Cybertruck mette in discussione la sua entrata nel mercato europeo.

La situazione è ancora tutta in divenire, ma se siete ugualmente interessati a vedere da vicino questo mastodontico veicolo vi consigliamo di seguire tutti gli sviluppi sul profilo di X dedicato a Tesla.