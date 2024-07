Tesla Cybertruck sfida l'impossibile in off-road con la nuova modalità di guida

L'attesa è finalmente terminata per i proprietari del Tesla Cybertruck. Un recente aggiornamento over-the-air ha introdotto la nuova modalità off-road, sbloccando finalmente tutto il potenziale fuoristradistico di questo innovativo pick-up elettrico.

Fino ad ora, nonostante fosse dotato di hardware all'avanguardia per l'off-road (come differenziali bloccabili, altezza da terra regolabile e quattro ruote sterzanti), il Cybertruck non poteva sfruttare appieno queste caratteristiche a causa di limitazioni software. Con l'introduzione della modalità off-road e delle relative sotto-modalità, il veicolo è ora pronto ad affrontare i terreni più impervi.

La novità più importante è la possibilità di bloccare i differenziali meccanici, una funzione essenziale in molte situazioni fuoristrada. Il modello a doppio motore ha un differenziale bloccabile all'anteriore e uno al posteriore, mentre la versione tri-motore Cyberbeast ne ha uno solo all'anteriore, ma può simularne l'effetto al posteriore grazie al controllo indipendente di ogni ruota.

Bloccando i differenziali, la coppia viene distribuita equamente, forzando entrambe le ruote di un asse a girare alla stessa velocità. Questo è particolarmente utile in condizioni di scarsa aderenza, come neve, ghiaccio o sabbia, o durante il rock crawling in situazioni di estrema articolazione degli assi.

La modalità overland è versatile e personalizzabile, con diverse sotto-modalità:

All Purpose: adatta alla maggior parte delle superfici

Sand: permette un maggiore slittamento e imposta l'altezza da terra su "High"

Gravel/Deep snow: mantiene le sospensioni alte ma limita lo slittamento delle ruote

Rock: impedisce lo slittamento delle ruote e imposta le sospensioni al massimo, sfruttando anche la capacità di cross-linking per mantenere la trazione durante il rock crawling

La modalità baja è progettata per trasformare il Cybertruck in un agile veicolo da rally, capace di affrontare superfici non asfaltate e strade sconnesse ad alta velocità. Questa modalità permette di regolare la ripartizione della potenza tra asse anteriore e posteriore, oltre al livello di controllo della stabilità e l'altezza da terra.