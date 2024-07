Tesla Cybertruck sbarca in Europa, al via le prime immatricolazioni

Una notizia sorprendente sta circolando nel mondo dell'automotive: il primo Tesla Cybertruck sembra essere stato registrato in Europa, nonostante le precedenti speculazioni sui possibili ostacoli alla sua commercializzazione nel Vecchio Continente.

Anthony Martin, Tesla Advisor e Events Champion, ha condiviso su LinkedIn le immagini di un Cybertruck con targa della Repubblica Ceca, insieme a foto di altri esemplari registrati in Polonia e Austria. Questa notizia ha colto di sorpresa molti, considerando le preoccupazioni espresse in passato riguardo le dimensioni, il peso e la sicurezza per i pedoni del veicolo elettrico di Tesla.

Secondo Martin, questi veicoli sono stati semplicemente registrati come camion, rendendoli legalmente riconosciuti in diversi paesi europei. Non è chiaro se sia stata seguita una procedura di omologazione specifica da parte della Commissione Europea.

Conformità alle normative europee

Contrariamente ad alcune voci, il peso del Cybertruck non rappresenta un ostacolo per la sua circolazione in Europa. La versione più pesante, il tri-motore Cyberbeast da 845 cavalli, pesa 3.104 kg, rientrando nel limite di 3.500 kg previsto per le patenti di guida standard nell'Unione Europea.

Tuttavia, persistono dubbi sulla conformità del veicolo agli standard di sicurezza per i pedoni, a causa della sua forma squadrata.

Prospettive future

Lo stesso Elon Musk ha ammesso le difficoltà nel registrare il Cybertruck in Europa e Asia. Durante l'assemblea annuale degli azionisti Tesla di giugno, il CEO ha suggerito che l'azienda potrebbe riuscire a certificare il veicolo a livello internazionale entro il 2025.

Nonostante queste sfide, il Cybertruck ha già fatto il suo debutto sulle strade europee durante il tour Odyssey, apparendo in diversi paesi tra cui Danimarca e Monaco. Un episodio curioso ha visto un Cybertruck rimanere bloccato in un lago vicino Bratislava, in Slovacchia, durante un test della modalità Wade.

Mentre il futuro del Cybertruck in Europa rimane incerto, questi primi avvistamenti e registrazioni rappresentano un passo significativo verso la possibile commercializzazione del veicolo nel mercato europeo, aprendo nuove prospettive per gli appassionati di veicoli elettrici del vecchio continente.