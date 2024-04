L'IA ci batterà tutti in intelligenza l'anno prossimo, dice Musk. Ma può essere vero?

Elon Musk è tornato a dire che molto presto l’Intelligenza Artificiale sarà “più intelligente di qualsiasi essere umano”. Secondo il patron di Tesla e SpaceX, infatti, vedremo la prima AGI entro la fine del 2026. Meglio iniziare a prepararsi quindi, perché è quasi estate, poi arrivano le feste e in un attimo ti ritrovi con un’AGI sotto l’albero insieme agli altri regali.

"Se si definisce l'intelligenza artificiale come più intelligente dell'uomo più intelligente, penso che sarà probabilmente l'anno prossimo, entro due anni", ha dichiarato l’imprenditore, che di recente è tornato nel settore con xAI e il bot Grok - dedicato al social network X.

Ma quanto è probabile che Musk abbia ragione? Trattandosi di previsioni su una cosa che sa ancora di fantascienza, è molto difficile tanto sposare l’idea di Musk quanto confutarla. Sicuramente esistono moltissime persone convince che l’AGI sia molto vicina, ma la maggior parte delle altre previsioni la collocano comunque molto più avanti nel tempo.

Musk è praticamente l’unico a vedere la possibilità di un’AGI in tempi così brevi. Il fatto che non sia un esperto di AI non depone a suo favore, né tantomeno la sua storia di dichiarazioni eccessive. D’altra parte se si estende il periodo di tempo, allora troviamo anche altri convinti che vedremo l’avvento dell’AGI entro pochi anni. Pochissimi entro questo decennio, alcuni entro il 2050, molti altri nella seconda metà del secolo.

Tuttavia la definizione di AGI non mette tutti d’accordo, e quindi le varie previsioni potrebbero riferirsi a cose diverse. Si tratta di un concetto ancora vago, troppo spesso usato per sostenere interessi commerciali e privati.

Il problema è che ad oggi sappiamo ancora molto poco su alcuni aspetti, ma allo stesso tempo abbiamo strumenti potenzialmente devastanti. Siamo come bambini molto piccoli con un arsenale nucleare, in questo momento.

Abbiamo strumenti che potrebbero sbilanciare in modo definitivo il sistema economico mondiale, spingere milioni di persone nella povertà, generare crisi alimentari, idriche e ambientali. Questi stessi strumenti potrebbero anche risolvere questi problemi, ma allo stesso tempo potrebbero diventare un rischio esistenziale. In tutto questo, non abbiamo ancora ben capito cosa sia la nostra intelligenza, né ci è chiaro come gestire i numerosi dilemmi etici dell’Intelligenza Artificiale.

Vista la situazione, quindi, forse dobbiamo sperare che l’AGI non arrivi poi tanto presto, e possibilmente nemmeno la Super ANI. Ma è pur sempre un’industria dove si stanno investendo miliardi di euro, e che si sta sviluppando molto rapidamente. La cosa più sensata è prevedere una crescita costante e non troppo rapida, ma allo stesso tempo potrebbe esserci una svolta repentina in ogni momento.

E non si tratta solo di colossi come OpenAI, Google o Meta. Al mondo ci sono migliaia di startup che stanno lavorando su un qualche tipo di IA: è possibile che una di essere a un certo punto faccia tombola e si trovi con un’AGI funzionante tra le mani? Sì che è possibile, ed è anche più probabile che gettare in aria un mazzo di carte e vederlo ricadere perfettamente ordinato (anche questa è una cosa possibile), ma sono comunque probabilità così remote che possiamo affermare non succederà senza temere smentite immediate.

Forse Musk spera che la sua IA sia quella che arriverà prima di tutti a diventare un’AGI, e le sue dichiarazioni sono una specie di rituale propiziatorio. Visto che la sua azienda è tra quelle con maggiori risorse, sicuramente potrebbe andare come spera. O forse no, perché lui spera di creare un IA molto specifica, una con uno spirito anti-woke, pronta a insultare le persone e disposta a diffondere informazioni pericolose.

Ma se si tratta di una vera AGI, allora deciderà da sola che cosa va bene fare e dire; e se poi l’AGI di Musk dovesse rivelarsi contraria alle sue ideologie? Quella sarebbe una cosa che vale la pena di vedere.