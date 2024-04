Tesla interrompe le consegne dei Cybertruck senza dare una spiegazione

Tesla ha sospeso le consegne del Cybertruck a causa di un "ritardo imprevisto" che potrebbe essere associato a un problema con il pedale dell'acceleratore. Secondo quanto riportato da Carbuzz, la casa automobilistica ha comunicato ai proprietari la necessità di posticipare le consegne a causa di questioni legate alla preparazione dei veicoli.

Un membro del Cybertruck Owners Club ha indicato che Tesla ha emesso un richiamo per affrontare un problema con l'acceleratore, ma la comunicazione ufficiale di Tesla non è stata condivisa.

I proprietari sono stati informati tramite comunicazioni ufficiali da parte di Tesla, che ha spiegato la necessità di annullare gli appuntamenti per la consegna e ha promesso di contattarli nuovamente una volta risolti i problemi. Tesla si è scusata per l'inconveniente causato e ha espresso l'auspicio di poter completare le consegne dei Cybertruck al più presto.

Un video pubblicato su TikTok da un proprietario potrebbe aver evidenziato il presunto problema con il pedale dell'acceleratore. Secondo il video, a causa di un'eccessiva lubrificazione, la copertura del pedale potrebbe allentarsi e spostarsi in avanti, bloccandosi in uno spazio nel pianale.

Questo difetto potrebbe comportare l'attivazione involontaria dell'acceleratore, creando una situazione indubbiamente pericolosa. Tuttavia, come anticipavamo poc'anzi, Tesla non ha ancora confermato ufficialmente la causa precisa del ritardo o del richiamo dei veicoli.

La casa automobilistica ha dichiarato che le consegne dei Cybertruck dovrebbero riprendere il 20 aprile, anche se c'è il rischio che l'attuale situazione possa influenzare anche le consegne future.

Nonostante il ritardo nelle consegne, il Cybertruck non si è rivelato il successo sperato e ha suscitato diverse critiche da parte degli acquirenti, tra cui problemi di visibilità, difficoltà di manovrarlo in contesti fuoristrada, preoccupazioni per la sicurezza dei passeggeri dovute alla mancanza di zone di assorbimento degli urti, problematiche con l'adattatore CCS, autonomia inferiore alle aspettative e problemi di scolorimento dei pannelli della carrozzeria in acciaio inossidabile.