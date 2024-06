Tesla Cybertruck è in vendita in Europa, ma costa più di una Lamborghini

Tesla Cybertruck, l'innovativo pick-up elettrico con un design iconico, ha catturato l'attenzione pubblica durante la sua apparizione per la prima volta su strada aperta a Monaco. In occasione del salone Top Marques, il Principe Alberto II di Monaco ha avuto l'onore di essere il primo europeo a guidare il veicolo dimostrando come anche i membri della nobiltà stiano abbracciando le nuove tecnologie in materia di mobilità sostenibile.

Sebbene il Cybertruck abbia suscitato entusiasmo per il suo design e le sue prestazioni, esistono delle preoccupazioni legate alle limitazioni causate dal suo peso (e alla sicurezza). Infatti, una volta completamente caricato, il veicolo supera le 3,5 tonnellate, rendendolo inadeguato per chi possiede un semplice permesso di guidare B in molti paesi europei, inclusa la Francia.

Nel frattempo, nei Paesi Bassi, un importatore ha messo in vendita un esemplare del Tesla Cybertruck quattro ruote motrici nell'allestimento “Foundation Series”. Nonostmante le possibili difficoltà legate ai regolamenti sul peso, il veicolo è proposto a un prezzo di 356.950 €. Una cifra elevata, altissima, considerando che il prezzo in America parte da circa 60mila euro (per arrivare a 90mila euro per quella con tre motori).

Per fare un paragone, allo stesso prezzo del Cybertruck importato è possibile acquistare quasi due Maserati Granturismo, una versione molto accessoriata della Lamborghini Urus oppure (quasi) una Ferrari Purosangue.

Si prevede che il Cybertruck interessi principalmente i collezionisti o coloro che desiderano un veicolo distintivo per le strade europee. La sua apparizione a Top Marques e lo spettacolo di guida del principe di Monaco hanno certamente aumentato l'attrattiva di questo innovativo modello di auto elettrica.