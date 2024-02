Tesla e incentivi auto 2024: il prezzo delle elettriche compatibili

Gli incentivi all'acquisto di auto meno inquinanti e datate sono disponibili da ormai qualche settimana e rappresentano una misura necessaria per agevolare il ricambio del parco circolante. In aggiunta a questo, gli incentivi auto sono un sostegno anche per chi desidera acquistare un'auto elettrica e ottenere uno sconto, in varia misura, sul prezzo finale.

La crescita delle elettriche in Italia è difficile e piuttosto lenta per una serie di fattori, ma la presenza di una agevolazione di questo tipo consente alle case automobilistiche di avere una ulteriore spinta nella vendita delle numerosissime elettriche a disposizione. Alcuni brand hanno deciso di convertire progressivamente la propria gamma mentre altri, come Tesla, offrono solamente proposte a batteria.

La domanda ora quindi sorge spontanea, quali sono le Tesla compatibili con gli incentivi auto 2024?

Come funzionano gli incentivi

Negli ultimi giorni è stato reintrodotto l'Ecobonus statale, il quale attualmente segue lo stesso schema degli anni precedenti. Si tratta di un incentivo di 5.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica, a condizione che si proceda contemporaneamente alla rottamazione di un veicolo inquinante. In alternativa, è possibile ottenere uno sconto di 3.000 euro senza effettuare la rottamazione.

Nei giorni scorsi è stata annunciata la possibilità di una ristrutturazione degli incentivi che potrebbe portare lo sconto fino a quasi 14.000 euro in specifiche circostanze. Al momento non si ha una data certa per questa ulteriore manovra, pertanto allo stato attuale restano disponibili solo quelli citati in apertura:

5.000 euro con la rottamazione di un'autovettura fino a Euro 4, intestata all'acquirente dell'auto elettrica (o a un suo familiare convivente) da almeno 12 mesi;

3.000 euro senza rottamazione.

È stato fissato un limite massimo di spesa di 35.000 euro, accessori inclusi, ma IVA, IPT e messa su strada escluse; la spesa massima per poter usufruire del bonus è di quindi 42.700 euro. Di conseguenza, i modelli con un prezzo di listino superiore a questa cifra non beneficiano degli incentivi.

Il termine massimo per l'immatricolazione della vettura prenotata è stabilito in 270 giorni. Infine, è confermato l'obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato con gli incentivi del 2024 per almeno 12 mesi.

Tesla compatibili con gli incentivi auto 2024

Il marchio commercializza in Italia quattro modelli: Model X, Model S, Model Y e infine Model 3 (quest'ultima recentemente rinnovata alla versione Highland). Di questi modelli, solo due sono ufficialmente acquistabili usufruendo degli incentivi auto.

Tesla Model 3

La Tesla Model 3 a trazione posteriore, con un'autonomia di 513 km, è compatibile come da tradizione con gli incentivi statali. Il prezzo di listino è di 42.490 euro, ma con l'applicazione degli sconti di 5.000 e 3.000 euro, il costo si riduce rispettivamente a 37.490 e 39.490 euro.

Da notare che la versione Dual Motor a trazione integrale (AWD Long Range), con un'autonomia di 629 km, supera il tetto massimo di spesa e non beneficia di alcun contributo, risultando disponibile al prezzo di 49.990 euro.

Prezzo base Con rottamazione Senza rottamazione Model 3 RWD 42.490 euro 37.490 euro 39.490 euro Model 3 LR 49.990 euro - -

Tesla Model Y

La Tesla Model Y è ora disponibile con gli incentivi, ma è importante notare che tale agevolazione si applica esclusivamente alla versione a trazione posteriore, la quale vanta un'autonomia di 455 km. Il costo base di questo SUV elettrico è di 42.690 euro, ma con l'applicazione degli sconti di 5.000 e 3.000 euro, il prezzo finale scende rispettivamente a 37.690 e 39.690 euro.

Non sono invece previsti sconti per le versioni Dual Motor a trazione integrale (Long Range e Performance), le quali presentano autonomie di 533 e 514 km e sono disponibili ai prezzi di 49.990 e 55.990 euro.

Prezzo base Con rottamazione Senza rottamazione Model Y RWD 42.690 euro 37.690 euro 39.690 euro Model Y LR 49.990 euro - - Model Y Performance 55.990 euro - -

Model 3 vs Model Y

Per coloro che sono indecisi sull'acquisto di un'auto Tesla compatibile con gli incentivi e si trovano di fronte al dilemma tra la Model 3 e la Model Y, è essenziale comprendere le differenze chiave tra questi due modelli per effettuare una scelta informata.

Le principali differenze tra i due modelli si concentrano sulla configurazione e sull'utilizzo. La Model 3 è una berlina e più adatta per chi cerca un'auto cittadina, mentre la Model Y offre uno spazio interno maggiore e una posizione di guida più elevata, ideale per chi desidera un SUV. Entrambe condividono molte caratteristiche tecniche, tra cui la tecnologia di guida autonoma avanzata e l'elevata efficienza energetica.

La scelta tra la Model 3 e la Model Y dipende dalle esigenze individuali, dallo stile di guida preferito e, natualmente, dalla necessità di spazio a disposizione. Per i più lungimiranti e attenti alle formule di acquisto, ricordiamo che Tesla Model Y potrebbe essere vicina ad un rinnovo generazionale; in questo preciso momento, infatti, il SUV più piccolo di Tesla è disponibile con tassi di interesse agevolati (2,99% TAN, 3,05% TAEG) suggerendo quindi un possibile aggiornamento. Una situazione analoga si era creata durante il cambio di passo tra la precedente e l'attuale Model 3.

Come ulteriore sussidio, ricordiamo che anche il sito ufficiale di Tesla (a questo indirizzo) offre un piccolo "trivia" con domande su budget, abitudini di guida e stile di vita per riuscire a indirizzare l'acquirente sulla giusta scelta.

FAQ - domande e risposte

Cosa sono gli incentivi all’acquisto auto 2024? Gli incentivi per l'acquisto di auto più ecologiche rappresentano un sostegno governativo mirato a promuovere l'elettrificazione del mercato automobilistico. L'obiettivo principale di tali agevolazioni è facilitare la transizione verso veicoli a propulsione elettrica, ibridi e in generale con basso impatto ambientale. Questa iniziativa riflette l'impegno delle autorità nel promuovere soluzioni di mobilità sostenibile, riducendo le emissioni inquinanti e contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Dove verificare gli incentivi auto? Sul sito ufficiale ecobonus.mise.gov.it è possibile verificare i fondi residui per le varie fasce di emissioni degli incentivi auto 2024.

Quando iniziano gli incentivi auto? Gli incentivi sono partiti lo scorso martedi 23 gennaio, ma è possibile che il Governo inserisca delle ulteriori clausole nell'arco dei prossimi giorni.

Quando scadono gli incentivi auto 2024? Gli incentivi auto durano un anno o fino all'esaurimento dei fondi; la data di scadenza è fissata per il 31 dicembre 2024.

Qual è il limite di spesa? Il prezzo massimo corrisponde a circa 42.500 euro, di conseguenza le auto che a listino hanno un valore superiore non rientrano negli incentivi.

C’è un tetto ISEE? Al momento non ci sono informazioni certe in merito, è possibile che il Governo durante la prossima primavera integri gli incentivi con nuovi bonus.