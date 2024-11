Tesla e Nvidia si stanno "alleando" per la guida autonoma?

Elon Musk potrebbe essere in trattative con Nvidia per un possibile investimento nella startup xAI. La notizia, riportata dal New York Post, proviene da una fonte coinvolta nelle discussioni. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, è noto per il suo interesse nel settore dell'IA.

L'eventuale partnership tra xAI e Nvidia potrebbe avere un impatto significativo sul panorama dell'intelligenza artificiale. xAI, nonostante sia una realtà più recente rispetto a colossi come OpenAI, ha già dimostrato capacità tecnologiche impressionanti, sviluppando il software Grok in tempi record.

Un esempio delle capacità di xAI è la creazione di un cluster di supercomputer con 100.000 GPU H200 Blackwell in soli 19 giorni. Jensen Huang ha commentato: "per quanto ne so, c'è una sola persona al mondo in grado di fare una cosa del genere in così poco tempo", riferendosi a Musk.

xAI sta attirando l'attenzione di numerosi investitori. Secondo il Wall Street Journal, la startup ha raggiunto una valutazione di 40 miliardi di dollari e sarebbe in trattativa per ricevere ulteriori finanziamenti. Importanti società di venture capital come Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e Vy Capital potrebbero investire altri 5 miliardi di dollari.

Il valore di xAI risiede nella sua capacità di sviluppare intelligenza artificiale utilizzata da altre aziende di Musk, come SpaceX e Tesla. L'accesso ai dati provenienti da questi progetti ha permesso a xAI di creare metodi di autoapprendimento particolarmente efficaci e rapidi.

L'interesse di Nvidia e di altri importanti investitori sottolinea il potenziale di xAI nel mercato dell'intelligenza artificiale, confermando la posizione di Elon Musk come figura chiave nell'innovazione tecnologica.