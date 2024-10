L'Europa si prepara all'arrivo del Robovan Tesla

Il Tesla Robovan potrebbe arrivare in Europa nel 2025, in concomitanza con l'introduzione del sistema Full Self-Driving (FSD) nel vecchio continente. L'Unione Europea si sta allineando ai nuovi standard delle Nazioni Unite per le auto a guida autonoma, che consentiranno la guida senza mani in Europa.

L'Europa si trova in una posizione di ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina nell'adozione di veicoli completamente autonomi sulle strade pubbliche. Il fondatore di Tesla, Elon Musk, vede nel Robovan il culmine della missione dell'azienda nel settore automobilistico: creare auto senza conducente.

Tesla non ha ancora annunciato ufficialmente l'intenzione di portare il Robovan in Europa.

Negli Stati Uniti, diverse aziende stanno già operando servizi di ride-hailing senza conducente, senza la necessità di un autista di sicurezza a bordo. In Europa, invece, la legislazione attuale richiede ancora che i conducenti mantengano le mani sul volante in ogni momento, anche quando il veicolo è dotato di sofisticati sistemi di guida autonoma.

Il programma Full Self-Driving di Tesla, considerato uno dei sistemi di guida autonoma più avanzati al mondo, è operativo negli Stati Uniti dal 2020, ma non in Europa o in Cina. Tesla prevede di introdurre l'FSD in Europa nel primo trimestre del 2025, aprendo potenzialmente la strada al Robovan.

Il quadro normativo europeo

Sebbene ogni paese dell'Unione Europea abbia teoricamente il diritto di approvare l'uso di auto senza conducente sulle proprie strade, esiste un quadro giuridico comune per i veicoli autonomi di Livello 4 che non è stato ancora adottato. L'UE concede permessi speciali per veicoli autonomi, ma attualmente sono operativi solo pochi esempi, principalmente camion che operano su percorsi prestabiliti.

La Commissione Europea ha recentemente adottato una legislazione tecnica per i veicoli completamente senza conducente, che copre procedure di test, requisiti di sicurezza informatica, regole di registrazione dei dati e requisiti di monitoraggio delle prestazioni di sicurezza e segnalazione degli incidenti per i produttori. Tuttavia, sono ancora necessari chiarimenti su standard di sicurezza specifici, assicurazioni, protezione dei dati, regolamenti del traffico e considerazioni etiche.

L'UE si sta allineando al Regolamento delle Nazioni Unite sui Sistemi di Assistenza al Controllo del Conducente (DCAS), adottato di recente, che potrebbe portare a cambiamenti significativi nella regolamentazione della guida autonoma in Europa.

Prospettive globali

Mentre l'Europa si prepara al futuro della guida autonoma, in Cina aziende come WeRide stanno già operando flotte di robotaxi, robobus e altri veicoli autonomi in 30 città di 7 paesi diversi. Negli Stati Uniti, WeRide ha ottenuto l'autorizzazione a operare veicoli senza conducente in California dal 2021.

Con lq presentazione del Robovan di Tesla e la finalizzazione dei nuovi standard ONU, potremmo assistere a importanti annunci riguardanti i piani dell'azienda per l'Europa. La rivoluzione della guida autonoma sta avanzando rapidamente a livello globale, e l'Europa sembra finalmente pronta a unirsi a questa trasformazione del trasporto urbano.