Tesla Full Self-Driving, la nuova versione è fin troppo "umana" quasi pericolosa

La giornata di ieri segna una tappa importante per Tesla e i suoi sviluppi nel settore della guida autonoma con l'ultimo aggiornamento alla versione 12.3 del suo sistema Full Self-Driving (FSD). Secondo un video diffuso su YouTube, le prestazioni di questo aggiornamento appaiono così avanzate da dare l'impressione che ci sia un operatore Tesla a controllare il veicolo da remoto.

Nonostante l'entusiasmo, alcuni aspetti meritano un approfondimento. Le precedenti versioni del sistema FSD di Tesla, infatti, erano spesso criticate per un'eccessiva prudenza, specialmente nei contesti in cui era necessario immettersi nel traffico trasversale. La tendenza del veicolo a posticipare a lungo le manovre era diventata un punto debole noto.

Una delle novità più significative riguarda la capacità aggiornata del sistema FSD di rilevare pedoni e ostacoli con maggiore precisione rispetto al passato, sebbene sia stato segnalato un incidente in cui l'attivazione dell'Automatic Emergency Braking ha suggerito un'intervento non necessario.

L'introduzione del sistema FSD 12.3 rappresenta un passo significativo verso una guida autonoma più matura, pur evidenziando aree di miglioramento come la gestione delle strade chiuse e la necessità di implementare la funzione di retromarcia.

Elon Musk aveva già dimostrato le capacità del rilascio V12 in un test drive dal vivo, sottolineando il funzionamento del sistema di guida autonoma paragonabile a quello di un cervello umano, basato su reti neurali, telecamere e intelligenza artificiale. La versione 12.3 sembra aver confermato queste aspettative, ricevendo però commenti non solo positivi per la sua eccessiva prontezza nell'agire e decidere quali manovre eseguire. Probabilmente è necessario solo del "fine tuning", ma siamo sicuri che aggiornamento dopo aggiornamento il sistema sarà presto quasi perfetto.