La notizia di oggi si è diffusa grazie all’utente di Twitter Jason Hughes, famoso per le sue conoscenze dei software utilizzati da Tesla; più di una volta in passato Jason è riuscito ad hackerare con successo i sistemi di Tesla, ed è proprio per questo motivo che il povero cliente protagonista di questa vicenda si è rivolto a lui.

In passato Tesla era solita vendere esemplari di Model S con pacchi batterie parzialmente bloccati tramite software: è un modo per rendere la produzione più semplice e lineare, ma per offrire diversi step di prezzo nel proprio catalogo – ci si ritrovata quindi con Model S dotate di un pacco batteria da 60 kWh bloccato però a 40 kWh. Successivamente Tesla ha offerto ai propri clienti la possibilità di sbloccare, dietro pagamento aggiuntivo, la parte della batteria rimasta “bloccata” dal software, alla cifra di 4.500 $: oggi questa pratica è caduta in disuso e Tesla la rispolvera solo quando deve eseguire la sostituzione di un pacco batterie di una dimensione che non produce più.

Tutta questa premessa serve a capire meglio la storia che ha come protagonista una Model S 60 del 2013: il terzo proprietario dell’auto, nonché cliente di Jason Hughes, ha acquistato questa Tesla dotata però di pacco batteria maggiorato (90) con installazione eseguita ufficialmente da Tesla. A distanza di anni dallo sblocco della batteria, l’auto è tornata in officina ufficiale Tesla per eseguire aggiornamenti al sistema di connettività dato che oggi l’auto è dotata soltanto di connessione 3G.

Later on, while the car is parked in his driveway, Tesla calls him to tell him that they found and fixed a configuration mistake with his car.

They remotely software locked the car to be a 60 again, despite having been a 90 for years.

He now has ~80 miles less range.

— Jason Hughes (@wk057) July 25, 2022