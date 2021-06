Tesla mette a tacere le false accuse in Cina, nasce lo Special Handling Team

Tesla sta vivendo settimane molto movimentate in terra cinese, durante le quali ha ricevuto alcune gravi accuse in merito a malfunzionamenti che non sarebbero stati gestiti correttamente da parte dell’azienda: ci arriva ora una notizia che allenta un po’ la pressione sulla casa produttrice di auto elettriche, notizia secondo la quale uno dei principali accusatori di Tesla avrebbe pubblicato un video in cui si scusa per aver simulato un incidente con la sua Model X dando la colpa ai freni difettosi.

Nel suo video di scuse, questo proprietario di Tesla Model X ha confermato che la sua auto non ha avuto nessun problema ai freni in oltre 3 anni, e ha assicurato al pubblico che il video inizialmente pubblicato su TikTok in cui si vedeva una Model X avere un incidente a causa di un problema ai freni non era altro che finzione atta a intrattenere.

https://twitter.com/ray4tesla/status/1399749839173287944

Il team di legali di Tesla in Cina è particolarmente attento ai casi controversi, dopo che nel mese di Aprile c’era stata una protesta pubblica – in occasione del Shanghai Auto Show – da parte di un proprietario di Model 3. Da quel giorno, si vedono spesso online scuse ufficiali da parte di siti specializzati o utenti, al punto che alcune testate hanno pubblicamente chiesto la cancellazione di articoli falsi da parte di testate concorrenti, in particolar modo in merito alla questione dei freni difettosi.

In seguito a tutti questi episodi, Tesla ha dato vita a un gruppo speciale dedicato alla gestione di questi episodi – lo Special Handling Team, oltre ad aver creato una pagina Weibo ufficiale della compagnia per gestire più facilmente i rapporti ufficiali online.

“Tesla rispetta e ubbidisce senza indugio alle decisioni prese dai vari dipartimenti dei governi in cui opera, rispetta i suoi consumatori, rispetta tutte le leggi e i regolamenti, e coopera attivamente con tutti i dipartimenti governativi qualora ne avessero bisogno. A questo fine abbiamo creato un team speciale dedicato a situazioni particolari, così da poter soddisfare le necessità dei nostri clienti e al contempo rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti.”

Questo è ciò che ha scritto Tesla sulla sua pagina Weibo, che nella descrizione recita “Pensa in modo indipendente, impara a distinguere le menzogne dalla verità”.