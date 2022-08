Nelle ultime ore sono circolate in rete delle brevi clip riprese durante un evento della compagnia assicurativa AXA: l’evento, incentrato interamente sull’organizzazione di crash test, aveva l’intento di dimostrare come le auto elettriche provochino più danni in caso di incidente rispetto a quelle con motore endotermico, e protagonista delle clip è una “vecchia” Tesla Model S con circa 6 anni di vita.

Nonostante il tentativo di AXA di far passare questo evento come un crash test organizzato seriamente, in poche ore in molti si sono accorti delle discrepanze tra quanto comunicato e quanto mostrato in video, forzando la mano ad AXA che ha poi rilasciato una dichiarazione in cui ha ammesso che i test effettuati erano completamente finti e programmati a tavolino, tanto che l’auto dimostrativa non era nemmeno dotata di batteria durante i test.

Ancor più grave da parte di una compagnia che dovrebbe avere il compito di educare i propri clienti è stato il finto incendio provocato nella Tesla Model S, che ovviamente non può essere scaturito dal pacco batterie come inizialmente affermato da AXA, in quanto il pacco batterie non era presente nell’auto.

“Una dimostrazione di un incendio causato da una batteria sarebbe stato troppo pericoloso a causa degli ospiti presenti, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di rimuovere la batteria dall’auto.” ha detto un portavoce di AXA alla testata tedesca 24auto.de

Il fuoco, stando a quanto affermato in seguito all’evento, sarebbe stato attivato manualmente una volta conclusa la sequenza di crash test previsti, utilizzando – ovviamente – dei combustibili fossili. L’accelerazione nel video in cui si vede l’auto saltare e ribaltarsi è invece stata possibile grazie a un cavo tirato da un’altra Tesla, che ha permesso alla Model S gialla di lanciarsi a tutta velocità prima di prendere misteriosamente fuoco.

L’intento di questo evento era promuovere un recente report di AXA secondo cui le auto elettriche causerebbero il 50% di danni in più a sé stesse in caso di incidente, rispetto a una classica auto con motore endotermico.