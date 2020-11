Tesla Model S, il tetto si stacca e vola via: il video

Non si calmano mai le acque in casa Tesla; nelle ultime settimane ci sono stati diversi report da parte di clienti che hanno segnalato gravi anomalie. Ricorderete probabilmente il proprietario di una Model 3 che ha tragicamente perso il paraurti posteriore a causa della pioggia mentre guidava in autostrada, ma il video che vi mostriamo oggi è ancora più spaventoso.

Il fatto è avvenuto in Cina, e vede protagonista una Model S lanciata a tutta velocità su una strada a scorrimento veloce. L’auto è ripresa da dietro, da qualcuno che la sta seguendo, e l’immagine ci mostra perfettamente il vetro del tetto della Tesla staccarsi e volare via, volteggiando nell’aria.

Il video, pubblicato inizialmente su Weibo e poi riportato su Reddit ed Electrek, ha catturato l’attenzione di Tesla che si è affrettata a contattare il proprietario. Vi riportiamo di seguito la traduzione di quanto Tesla avrebbe comunicato in merito:

Abbiamo contattato il proprietario dell’auto nel più breve tempo possibile, e lo stiamo aiutando a risolvere velocemente il problema. Dopo un’indagine preliminare, abbiamo scoperto che il veicolo ha subito una sostituzione del vetro del tetto presso un centro di riparazione autorizzato. Stiamo proseguendo l’indagine per capire le cause dell’incidente.

Al momento non è stato comunicato il nome del centro che ha effettuato la sostituzione del vetro, per cui non abbiamo una controprova su quanto afferma Tesla.

Non è la prima volta che sentiamo una storia simile: qualche settimana fa un nuovo cliente Tesla lamentò di aver completamente perso il pannello di vetro che fa da tetto alla Tesla Model Y, poche ore dopo averla ritirata dal concessionario. In quel caso si scoprì che si trattava di un sigillante difettoso, e il problema fu prontamente risolto in garanzia.

Di seguito trovate il video in questione, in cui si vede chiaramente il pannello di vetro del tetto volare via dall’auto.