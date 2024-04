Tesla Model Y ha ancora più autonomia con questa speciale configurazione

Tesla ha ampliato l'offerta disponibile per la propria Model Y inserendo il nuovo allestimento Long Range a trazione posteriore. Questo modello si contraddistingue per essere il primo Long Range senza configurazione dual motor, una scelta senza dubbio particolare e finora destinata unicamente alle flotte, che permette di avere fino a 600km di autonomia WLTP, senza sacrificare troppo le prestazioni.

Sono quasi 70km in più dell'attuale Long Range AWD, che offre fino a 533 km di autonomia. Il nuovo allestimento dovrebbe assicurare anche una notevole efficienza, con un consumo energetico WLTP di 14,9kWh/100 km. I valori dichiarati sono ottenuti con i cerchi da 19", mentre optando per quelli da 20" (un optional che costa 2.200 euro), l'autonomia scende a 565km.

In termini di performance, il nuovo allestimento offre un'accelerazione 0-100 km/h in 5,9 secondi, quasi 1 secondo in più del modello AWD, mentre la velocità massima è sempre di 217 km/h.