Tesla semplifica la ricarica con i pannelli solari, ora disponibili anche in Italia

Tesla continua a ridefinire gli standard con l'introduzione della sua ultima funzione "Ricarica con Fotovoltaico". Questa nuova opzione, ora disponibile anche in Italia, promette di portare l'esperienza di guida ecologica a un livello superiore.

Per essere autenticamente green, un veicolo elettrico non solo deve essere alimentato da energia pulita, ma anche ricaricato utilizzando fonti rinnovabili. Tesla, da sempre impegnata nella creazione di un ecosistema sostenibile, offre agli acquirenti la possibilità di caricare le proprie auto esclusivamente con energia solare, rendendo l'intero processo di ricarica un atto completamente eco-friendly.

Questa innovativa funzionalità, denominata "Ricarica con Fotovoltaico", consente ai proprietari di veicoli Tesla dotati di Powerwall e impianto fotovoltaico privato di sfruttare l'energia rinnovabile per ricaricare le loro auto. Lanciata negli Stati Uniti e in Canada nell'estate del 2023 con il nome "Charge on Solar", la funzione è ora disponibile anche in Europa, incluso l'Italia.

L'attivazione di questa funzione avviene tramite l'app Tesla, dove i proprietari possono selezionare l'opzione "Ricarica con Fotovoltaico" e personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze. Una volta attivata, l'auto utilizzerà automaticamente l'energia solare in eccesso prodotta dall'impianto domestico durante il processo di ricarica presso la wallbox.

Tuttavia, affinché questa funzione sia utilizzabile, sono necessari determinati requisiti da parte dell'utente. L’aggiornamento software è in arrivo e aggiorna l'app alla versione 4.30.5, quella necessaria per sfruttare la funzione. Per utilizzare la ricarica solare è necessario avere:

Model S, Model 3, Model X o Model Y: 2023.32 o versione successiva

Powerwall con impianto fotovoltaico: 23.12.10 o versione successiva

Le Model S prodotte dal 2012 al 2020 e le Model X prodotte dal 2015 al 2020 non supportano questa funzionalità.