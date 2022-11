A distanza di quasi un anno dall’avvio del progetto pilota, Tesla estende il piano anche in Italia permettendo così la ricarica di qualsiasi elettrica presso le proprie stazioni. Si tratta di un cambiamento davvero importante anche se al momento non tutte le stazioni sono aggiornate e, soprattutto, è necessario il connettore CCS Combo Standard per poter accedere.

I clienti non Tesla possono ora scegliere se pagare un abbonamento mensile di 12,99 euro oppure accedere alle colonnine con una tariffa a consumo sensibilmente più elevata. Più in dettaglio:

dalle ore 20 alle 16 del giorno seguente: abbonati: 0,60 euro per kWh non abbonati: 0,74 euro per kWh

dalle 16 alle 20: abbonati: 0,67 euro per kWh non abbonati: 0,83 euro per kWh



Prezzo per occupazione dello stallo oltre il periodo di ricarica: fino a 1 euro al minuto. Il rischio ora, per gli utilizzatori di Supercharger, è quello di trovare lo stallo occupato da altre vetture non Tesla anche se il marchio ha assicurato che monitorerà attentamente la gestione così da evitare possibili congestioni. Ma quali sono i Supercharger ora compatibili con altri marchi? Come accennato non tutti i punti di ricarica a marchio Tesla sono aperti, ma di seguito vi riportiamo una lista aggiornata ad oggi venerdi 18 novembre.