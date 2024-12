Tesla annuncia un nuovo modello: la Model Q arriva nel 2025

Tesla lancerà un veicolo elettrico dal prezzo inferiore a 30.000 dollari all'inizio del prossimo anno, secondo quanto riportato da Deutsche Bank dopo un incontro con il responsabile delle relazioni con gli investitori dell'azienda. Gli analisti si riferiscono al nuovo modello come "Model Q", anche se il nome non è ufficiale.

Questa mossa potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle auto elettriche, rendendo i veicoli Tesla accessibili a un pubblico più ampio. Il prezzo indicato include i crediti d'imposta e si attesterebbe intorno ai 37.499 dollari senza incentivi.

Secondo il rapporto di Deutsche Bank, il nuovo modello Tesla sarà prodotto sulle linee di assemblaggio esistenti, consentendo all'azienda di risparmiare sui costi di realizzazione di un nuovo impianto. La banca prevede che i nuovi modelli aumenteranno i volumi di produzione del 20-30% nel prossimo anno, anche se i profitti potrebbero diminuire inizialmente a causa degli investimenti necessari. Oltre al "Model Q", Deutsche Bank riferisce che Tesla sta pianificando anche una versione a passo lungo con tre file di sedili del Model Y per il mercato cinese. Questo ampliamento della gamma potrebbe aiutare l'azienda a competere in un mercato sempre più affollato.

Sebbene i dettagli specifici non siano stati rivelati, è probabile che Tesla dovrà apportare alcune modifiche per raggiungere il prezzo target come l'utilizzo di batterie più economiche o di minori dimensioni, l'adozione di motori meno potenti, interni ulteriormente semplificati e la possibile eliminazione dell'hardware per la guida autonoma.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha più volte accennato alla possibilità di una variante più economica dei prodotti esistenti, piuttosto che lo sviluppo di una piattaforma completamente nuova. Questa strategia potrebbe consentire di ridurre i costi mantenendo gran parte della tecnologia già collaudata.

Con un prezzo di partenza inferiore a 30.000 dollari dopo gli incentivi, il nuovo modello Tesla si posizionerebbe in diretta concorrenza (negli USA) con veicoli come la Chevrolet Equinox EV, che parte da circa 28.000 dollari con i crediti d'imposta.

Sebbene Tesla non abbia ancora confermato ufficialmente queste informazioni, il fatto che provengano dal responsabile delle relazioni con gli investitori suggerisce che l'azienda sia seriamente intenzionata a portare sul mercato questo nuovo modello più accessibile.

Resta da vedere se Tesla riuscirà a rispettare le tempistiche indicate e a mantenere gli elevati standard qualitativi con un veicolo dal prezzo così competitivo. Il lancio di questo nuovo modello potrebbe rappresentare una svolta importante per l'adozione di massa dei veicoli elettrici.