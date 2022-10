Ormai Tesla è in giro da un po’ anni, sufficienti per costruirsi non solo una base di clientela molto solida, ma anche una base di appassionati, e al tempo stesso abili meccanici, in grado di dare vita a modifiche incredibili, come quella che stiamo per raccontarvi: il canale Youtube Warped Perception ha modificato una Tesla Model S installando un generazione a benzina nella parte del bagagliaio posteriore – si chiama Cordless Tesla e promette di percorrere 1600 miglia, poco più di 2500 km, senza mai doversi fermare a una colonnina di ricarica Supercharger.

In realtà il risultato finale è stato ancor più sorprendente, perchè la Cordless Tesla di Warped Perception è stata in grado di percorrere ben 1800 miglia, quasi 2900 km senza mai attaccarsi a una colonnina di ricarica!

Ovviamente, come sempre quando si parla di auto elettriche, c’è comunque un certo grado di utilizzo di combustibili fossili: se normalmente la corrente che esce dalle colonnine di ricarica è generata in buona parte da combustibili fossili, stavolta i tecnici di Warped Perception hanno deciso di saltare un passaggio, installando un motore monocilindrico da 400cc nel retro della Tesla Model S cablato in maniera tale sia da ricaricare la batteria, sia da supporto al movimento stesso.

Inutile dire che la soluzione è tutto fuorché applicabile a un utilizzo quotidiano: la Cordless Tesla ha dovuto tenere acceso il generatore – in grado di produrre ben 13 cavalli – per una settimana consecutiva, praticamente senza essere mai spento: questo si traduce in costanti emissioni di CO2, nonché di rumore – anche di notte, quando presumibilmente una persona normale ha l’auto parcheggiata in garage o di fronte alla propria casa.

Durante l’utilizzo è sorto un altro problema: il generatore da 400cc e 13 cavalli non è sufficientemente potente a ricaricare la batteria durante la guida, e quindi durante i viaggi si vedeva comunque la batteria scendere fino a quando i tecnici non erano costretti a fermarsi, per dare tempo al generatore di caricare un po’ la batteria della Tesla.

Il primo esperimento della Cordless Tesla è stato sufficientemente negativo, nonostante i risultati raggiunti dal punto di vista chilometrico: in tante occasioni il team si è visto costretto a viaggiare a velocità bassissima a causa della batteria scarica, attirando non solo le attenzioni della polizia locale ma creando anche un possibile rischio per il traffico.

Dopo le prime migliaia di km percorse a bordo della Cordless Tesla, il team si è rimesso al lavoro per migliorare ulteriormente il progetto e aumentarne l’efficienza: chissà che da questi esperimenti non nasca un tipo di motorizzazione da vedere in futuro sulle nostre strade.