Tesla vuole sfidare l'industria: dite addio alle officine e dimenticatevi della manutenzione

Tesla ha avviato la ricerca di un nuovo senior manager con l'obiettivo di eliminare la necessità di manutenzione per le proprie vetture elettriche. Questo ruolo sarà responsabile di un nuovo programma chiamato 'Zero Service', progettato per ridurre inizialmente al minimo, ed eliminare completamente in seguito, la necessità di assistenza per i veicoli dell'azienda.

In passato, la crescita della flotta di Tesla ha superato di gran lunga la crescita del servizio, causando significativi problemi e tempi di attesa per i proprietari che cercavano di ottenere la manutenzione dei loro veicoli.

Tuttavia, negli ultimi anni, Tesla ha investito ingenti risorse nel suo servizio, e insieme a una minore crescita delle consegne dei veicoli, ci sono stati meno problemi di recente.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha più volte affermato che "il miglior servizio è nessun servizio", sottolineando l'importanza di ridurre al minimo la necessità di assistenza per i veicoli.

Dal momento che Tesla gestisce direttamente i suoi centri di assistenza, senza affidarsi al tradizionale sistema di concessionari in franchising, l'azienda ha l'opportunità di massimizzare il vantaggio di possedere tutti i propri servizi.

La nuova posizione di senior manager Zero Service sarà incaricata di identificare e eliminare le cause che portano alla necessità di assistenza per le vetture Tesla. Questo ruolo richiederà un approccio sia strategico che tattico, collaborando con varie divisioni aziendali tra cui ingegneria hardware e software, ingegneria di servizio, qualità e programmi di servizio per progettare e implementare soluzioni mirate.

Nonostante il nome del programma sia 'Zero Service', non sarà inizialmente possibile eliminare completamente la necessità di assistenza. Tuttavia, l'obiettivo è quello di ridurre notevolmente la necessità di manutenzione dei veicoli Tesla nella prima fase, sfruttando le tecnologie avanzate e i vantaggi intrinseci dei veicoli elettrici, quali la minore complessità meccanica.

Per quanto Tesla sa perfettamente che questa iniziativa potrà generare problematiche con gli attuali servizi di assistenza, la possibilità di trasformare questa sfida in un'opportunità, fornendo un'esperienza di proprietà dei veicoli più fluida e riducendo al minimo i tempi di inattività per i suoi clienti, risulta decisamente più ghiotta per l'azienda.

In conclusione, l'iniziativa di Tesla punta ad eliminare la necessità di assistenza per i veicoli rappresentando un passo significativo verso l'offerta di un'esperienza di proprietà ancora più soddisfacente per i clienti e potrebbe avere un impatto enorme sull'intero settore automobilistico.