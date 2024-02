The Grand Tour, su Prime Video il nuovo speciale per la Parigi-Dakar

L'ultimo episodio speciale di The Grand Tour sarà presto disponibile su Amazon Prime Video, ma poco prima della sua uscita è stato condiviso un nuovo divertente frammento che suggerisce che possiamo aspettarci ancora numerose avventure. Il nuovo speciale, intitolato "Sand Job", vede il trio in Mauritania seguendo le tracce del rally Parigi-Dakar, a bordo di tre veicoli non propriamente adatti ai deserti africani: una Maserati GranCabrio, un'Aston Martin DB9 e una Jaguar F-Type.

Nel video condiviso, Clarkson e Hammond giocano un piccolo scherzo a May, riempiendo l'abitacolo della sua Maserati di sabbia mentre lui sembra essere in una biblioteca. Quando May scopre l'inganno, sia Hammond che Clarkson cercano di scaricare la responsabilità, suggerendo che la sabbia potrebbe essere stata causata da una tempesta.

Tuttavia, May non è uno che si lascia prendere in giro facilmente, quindi ci si aspetta che restituisca il favore ai suoi co-conduttori in qualche modo.

Le auto non sono adatte alla guida attraverso i deserti della Mauritania, quindi come da tradizione sono state apportate numerose modifiche, tra cui nuove ruote e pneumatici, piastre paramotore, paraspruzzi e altro ancora. Nonostante ciò, ci sono probabilmente molte altre auto che i presentatori avrebbero preferito utilizzare nel deserto, ma il divertimento sta proprio nell'affrontare la sfida con mezzi non convenzionali.

Purtroppo, "Sand Job" sarà il penultimo episodio di The Grand Tour, con il finale girato in Zimbabwe e previsto per la fine dell'anno. Sand Job è già disponibile su Prime Video!