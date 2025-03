The Grand Tour tornerà su Amazon Prime Video?

The Grand Tour ha chiuso. o Forse no. Il trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May sembra aver ancora qualcosa da dire e potrebbero quindi tornare con una delle loro imprese televisive. Infatti, a distanza di diversi mesi dall'ultimo episodio, intitolato "One For The Road" e trasmesso lo scorso settembre, ecco spuntare nel palinsesto di Amazon Prime una nuovo programma dal titolo "The Not Very Grand Tour", previsto per il 18 aprile 2025.

Un tour poco grandioso?

Nonostante la chiusura della loro società di produzione, W. Chump and Sons, e nonostante le apparenti velleità di allontanarsi dal mondo dell'automobile, i tre presentatori rispuntano sul piccolo schermo. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni dal canale di streaming. Tuttavia, la piattaforma online Internet Movie Database (IMDb) elenca il programma come una serie televisiva del 2025 con i tre presentatori come protagonisti.

Il ritorno di una leggenda

Ma quali sono i contenuti di questa serie? L'indizio arriva dalla British Board of Film Classification (BBFC), che descrive la serie come un viaggio ricco di episodi che celebrano il motore a combustione, mediante una carrellata di immagini di avventure passate e prove su strada. Insomma, un vero e proprio viaggio nel tempo, una raccolta di momenti salienti e indimenticabili.

Tali clip sono state realizzate durante il periodo in cui il trio lavorava a Top Gear, tra avventure audaci e clamorosi fallimenti. Tuttavia, a quanto riferisce RadioTimes.com, la partecipazione di Clarkson sarà limitata a filmati d'archivio, suggerendo come il celebre presentatore non sia coinvolto direttamente nel nuovo progetto.

D'altro canto, Hammond non smette di nutrire la sua passione per l'automobilismo, apparizioni regolari su DriveTribe e collaborazioni con May ne sono la prova. Dal canto suo, Clarkson sembra più concentrato sulla sua vita agricola, tanto da annunciare la conferma della quinta stagione di "Clarkson's Farm". Con tale premesse, appare chiaro che il rilancio di The Grand Tour potrebbe non avvenire nel prossimo futuro.

Tra nostalgia e aspettative

Nonostante ciò, date le performance ottenute da The Grand Tour su Amazon, non sorprenderebbe l'uscita di un trailer di anticipazione prima di aprile. Resta da capire se The Not Very Grand Tour riuscirà a soddisfare le aspettative del pubblico, che attende con trepidazione il ritorno al passato, per rivivere le avventure automobilistiche più emozionanti. Il 18 aprile avremo delle risposte. Fino ad allora, ci resta solo l'attesa.