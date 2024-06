Torna la Fiat Tipo, si parte da 17.950 euro con il 1.6 multijet (diesel)

La Fiat Tipo a quattro porte fa il suo rientro nei listini, rivelandosi una scelta vantaggiosa soprattutto per le flotte aziendali, pur non escludendo l'interesse dei privati. Questa berlina da 4,5 metri innalza l'asticella offrendo un prezzo base accattivante di 17.950 euro. Equipaggiata con un motore a gasolio 1.6 Multijet da 130 CV, include di serie elementi come clima manuale, cruise control, sensori di parcheggio e telecamera posteriore.

Sulla sicurezza, il modello base è dotato di Intelligent Speed Assist e Lane Departure Warning Plus, preziosi per mantenere la velocità controllata e correggere la traiettoria di guida. L'offerta infotainment è limitata a uno schermo di 5 pollici.

Per chi desidera più comfort, l'allestimento City rappresenta una soluzione ideale a meno di 20.000 euro, precisamente 19.800 euro. Questo livello offre il sistema di infotainment Uconnect con schermo di 7 pollici, climatizzatore automatico e sedile posteriore sdoppiato 60-40. Si distingue anche per dettagli stilistici come cerchi in lega da 16 pollici, retrovisori esterni in tinta e illuminazione a led su entrambe le estremità del veicolo.

In termini di prestazioni, il 1.6 turbodiesel garantisce un’eccellente coppia di 320 Nm a soli 1.500 giri/min, con un consumo contenuto di gasolio e supportato da un cambio manuale a sei rapporti. La Fiat Tipo si propone così come una berlina accessibile, pratica e con caratteristiche che soddisfano sia le necessità aziendali che quelle personali.

Disponibile anche a rate, a partire da 170 euro al mese, Fiat Tipo con un ciclo di emissioni di 123 g/km di CO2 è compatibile anche con i nuovi incentivi.