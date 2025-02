Toyota e Hyundai potrebbero collaborare

Hyundai e Toyota starebbero avviando trattative per una collaborazione nel campo della componentistica e delle nuove tecnologie automobilistiche. Secondo la stampa sudcoreana, dirigenti giapponesi avrebbero già visitato i centri di ricerca e sviluppo del gruppo Hyundai in Corea del Sud.

La potenziale partnership si concentrerebbe su aree cruciali per la mobilità del futuro, come inverter per motori elettrici e semiconduttori al carburo di silicio per veicoli elettrici. Due fornitori chiave, Hyundai Mobis e Denso, giocherebbero un ruolo fondamentale in questa collaborazione.

Questa mossa si inserisce in un contesto di crescente cooperazione tra i due colossi automobilistici. Recentemente, la Boston Dynamics di Hyundai e il Toyota Research Institute hanno stretto un accordo per lo sviluppo di robot umanoidi guidati dall'intelligenza artificiale. Inoltre, sono in corso trattative per attività congiunte nello sviluppo di veicoli a idrogeno.

Un segnale tangibile di questo avvicinamento è stato il primo "Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival", evento motoristico che ha visto la partecipazione dei presidenti delle due aziende: Euisun Chung per Hyundai Motor Group e Akio Toyoda per Toyota.

Questa collaborazione potrebbe rappresentare un importante passo avanti nell'innovazione del settore automobilistico, unendo le forze di due dei maggiori produttori mondiali per affrontare le sfide tecnologiche del futuro della mobilità.