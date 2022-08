Immaginate di acquistare un’auto sportiva moderna da guidare e spingere in sicurezza, una proposta pubblicizzata in lungo e in largo da piloti professionisti e appassionati incalliti, e perdere la garanzia a causa di un video un po’ spinto e magari fuori dalla “normalità”; strano vero?

Il proprietario di una Toyota GR86 del 2022, Blake Alvarado, con poco più di 25mila km si è visto negare la garanzia dalla casa madre in seguito ad un guasto al motore apparso successivamente ad una serie di donut e sgommate. Il problema? L’assenza di olio, liquido che per altro era stato opportunamente sostituito e controllato in uno dei classici tagliandi effettuati in Toyota con cadenza regolare. Tuttavia in seguito a diverse indagini, è emerso che il problema potrebbe riguardare un difetto di costruzione ossia la presenza di un sigillante grigio che ostacolerebbe il pescaggio corretto dell’olio in situazioni di drift (ovvero con la macchina inclinata); problema per altro presente e ufficialmente riconosciuto in garanzia sulle 86 di prima generazione.

Al momento Toyota Nord America nega qualsiasi sostituzione in garanzia e ha presentato allo sfortunato possessore una fattura di 11mila dollari per riparare il danno; un valore decisamente elevato se consideriamo che un propulsore nuovo con pochi chilometri si aggira sui 7mila dollari. Naturalmente, questa è una serie di circostanze preoccupanti sia per Toyota Motors North America che per gli acquirenti del GR86; se il difetto dovesse essere di fabbrica, potrebbe esserci un problema non da poco in tutta la catena di produzione. Al momento non ci sono novità a riguardo, ma sappiamo che l’indagine resterà aperta ancora a lungo. Toyota North America, ai microfoni di CarBuzz, ha dichiarato:

“Toyota sta attualmente esaminando la questione. La soddisfazione di un cliente è importante per Toyota. Come sempre, incoraggiamo i clienti che riscontrano problemi con il loro veicolo a contattare il proprio concessionario autorizzato Toyota o chiamare il Toyota Brand Engagement Center (1-800-331-4331). Naturalmente, nei casi in cui un concessionario non sia in grado di risolvere la questione, i clienti sono incoraggiati a contattare il nostro Brand Engagement Center”.

Non ci rimane che attendere per ulteriori sviluppi.