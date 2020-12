Toyota Rav4 Plug-in Hybrid: al via gli ordini del SUV con ricarica alla spina

Finalmente, la nuova Toyota Rav4 Plug-in Hybrid può essere ordinata, anche sul mercato italiano. Il SUV del marchio giapponese, giunto alla quinta generazione, è disponibile in versione ibrida plug-in con motorizzazione termica alla quale è stata abbinata una unità elettrica. Dunque, il nuovo veicolo della casa automobilistica Toyota, sarà in grado di erogare una di potenza di 306 CV ed avere un’autonomia grazie alla quale – con la modalità di guida EV mode – potrà percorrere 75 km a emissioni zero nel ciclo combinato e quasi 100 km sulle strade urbane.

Inoltre, nell’arco di 6 secondi, il SUV, potrà effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h e saranno necessarie circa 2,5 ore per la ricarica della batteria con un sistema a 6,6 kW. La velocità massima che si può raggiungere utilizzando la EV mode è – limitata – a 135 km/h, tuttavia avvalendosi del motore termico è possibile arrivare ad una velocità di 180 km/h.

Batteria e ricarica

Le dimensioni contenute della batteria agli ioni di litio hanno reso possibile il posizionamento di quest’ultima al di sotto del pianale del SUV. La presa di ricarica è invece ospitata sulla parte posteriore del veicolo e lo sportellino che protegge la presa viene bloccato o sbloccato in maniera automatica con le porte del SUV stesso. La ricarica può essere effettuata con l’ausilio di due cavi standard del quale è provvisto il nuovo Rav4.

Nello specifico, uno può essere collegato ad una presa domestica, l’altro potrà avvalersi di una wallbox e completare la ricarica nell’arco di 2 ore e mezza. Il proprietario del Toyota Rav4 Plug-in Hybrid potrà – utilizzando l’App MyT – usufruire di diversi servizi, come ad esempio tenere sotto controllo e programmare l’orario di ricarica, oppure programmare altre funzioni.

Il nuovo stile del SUV Rav4 Plug-in Hybrid

Il nuovo SUV del marchio Toyota è caratterizzato dalla presenza di alcune novità che riguardano il look. La parte anteriore del veicolo è infatti evidenziata dalla presenza di una finitura lucida che interessa sia la griglia che altri elementi del veicolo. Anche i cerchi – da 18 e da 19 pollici – donano al Rav4 un aspetto elegante e al tempo stesso accattivante, grazie al contrasto che si viene a creare con gli altri dettagli con finiture nere o grigie.

Impeccabile l’attenzione rivolta ai dettagli all’interno dell’abitacolo con rivestimenti sportivi, con alcuni elementi contrastanti in colore rosso, sedili rivestiti in pelle nera con dettagli – anche in questo caso – in rosso. La console centrale prevede invece uno schermo touchscreen da ben 9 pollici.

Prezzi e allestimenti

Il SUV Rav4 Plug-in prevede due diversi allestimento. La versione Dynamic+ che offre di serie i cerchi in lega da 18 pollici, fari LED, vetri posteriori oscurati, Power back door, sistema multimediale Toyota Touch 3 da 9 pollici con Dab. Inoltre, non mancano il navigatore satellitare con smartphone integration e wireless charger. Per quanto riguarda i sedili, quelli dedicati ai passeggeri saranno in pelle sintetica e quello del guidatore potrà anche essere regolato in maniera elettronica ed avrà il supporto lombare.

Invece, la versione top di gamma, la Style+, prevede cerchi in lega da 19 pollici, tetto panoramico e sedili in pelle. Inoltre, è disponibile l’Head-up display, il sistema premium audio Jbl, Panoramic view monitor a 360 gradi con smart rear view mirror.

Dunque, la gamma Rav4 Plug-in con versione Dynamic+ ha un costo base di 55.500 euro che – con la rottamazione – andrebbe ad abbassarsi a 45.500 euro grazie gli Hybrid bonus e altri incentivi disponibili in questo mese di dicembre. Lo stesso vale per la versione Style+, ma in tal caso si partirebbe da un costo base di 60.000 euro per arrivare a 49.000 con la rottamazione.