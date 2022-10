Toyota ha riavviato la produzione del suo SUV elettrico, tre mesi dopo che erano state interrotte in seguito della scoperta di un difetto di gravissima entità. Per chi non lo sapesse, infatti, sia Toyota che Subaru, con la gemella Solterra, sono state costrette a interrompere la produzione a giugno e richiamare migliaia di auto dopo la scoperta che le ruote potevano staccarsi inavvertitamente mentre si era alla guida. Alcune immagini e video in rete hanno certificato questo grave problema e costretto, di conseguenza, il richiamo di tutte le vetture affette con spiacevoli incovenienti per i neo proprietari.

Toyota ha presentato un avviso di richiamo al ministero dei trasporti giapponese la scorsa estate evidenziando che, in occasione di curve strette e frenate improvvise, avrebbero potuto allentarsi dei bulloni del mozzo e persino causare il distacco della ruota. Circa 2.700 modelli bZ4X e 2.600 Solterra sono stati richiamati a livello globale per risolvere il problema e tutte le nuove auto costruite da oggi incorporano modifiche per evitare che il problema si ripresenti.

Sfortunatamente per la bZ4X non è ancora tutto finito. Secondo Automotive News Europe, Toyota potrebbe riscontrare un potenziale problema con gli airbag installati impropriamente in fase di assemblaggio. Questa scoperta potrebbe togliere il sonno ad alcuni dirigenti Toyota che stanno ancora cercando di dimenticare che, solo una manciata di anni fa, la società è stata costretta a richiamare milioni di auto in seguito all’installazione di airbag difettosi.

Con delle dimensioni simili al RAV4, bZ4x monta un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e una batteria da 71,4 kWh. Disponibile inizialmente nella sola variante a trazione posteriore con 204 cavalli, bZ4x è ora acquistabile anche con trazione integrale e propulsore, doppio, da 218 cavalli. L’autonomia dichiarata varia da versione a versione, ma è compresa tra 411 e 516 km nel ciclo WLTP. La batteria della macchina è garantita per 8 anni o 160.000 chilometri, ma è possibile estenderla fino a 10 anni o 1 milione di chilometri. Prezzo? Poco più di 50mila euro.