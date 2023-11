Toyota Yaris Cross si aggiorna con più potenza e tecnologia

Yaris Cross, il crossover subcompatto, ora offre un propulsore ibrido più potente, con il nuovo Hybrid 130 che combina un motore aspirato da 1,5 litri e un motore elettrico, generando una potenza combinata di 130 CV e 185 Nm di coppia. La versione Hybrid 115 mantiene 114 CV e 141 Nm di coppia.

Esternamente, il modello rinnovato conserva l'aspetto del predecessore, ma con nuove opzioni di colore. Gli interni, invece, presentano tecnologia aggiornata, con un quadro strumenti digitale da 7 o 12,3 pollici e touchscreen da 9 o 10,4 pollici. Il sistema Toyota Smart Connect supporta aggiornamenti via etere e connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay.

La Yaris Cross ora include una chiave digitale intelligente con funzionalità di controllo remoto. La tappezzeria è stata rinnovata, e la riduzione del rumore è stata incrementata con l'aggiunta di smorzatori e isolamenti, migliorando il comfort. Il kit di sicurezza Toyota T-Mate è impreziosito con nuove funzionalità, tra cui sistema pre-collisione, assistenza alla guida, e controllo adattivo della velocità di crociera più veloce.

Le prenotazioni online per la Yaris Cross aggiornata inizieranno alla fine del mese in alcuni mercati europei tra cui l'Italia. I dettagli sui prezzi saranno annunciati in prossimità del lancio ma non è da escludere un leggero ritocco verso l'alto. Il terreno di gioco di Yaris Cross non è e non sarà semplice, dal momento che tra i concorrenti figurano Peugeot 2008, Ford Puma, VW T-Cross, Renault Captur, Skoda Kamiq. Solo nelle prossime settimane riusciremo a capire meglio il posizionamento di mercato e le modalità di acquisto.